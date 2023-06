Działając w tandemie, można zbudować relacje na lata

Rozmowa z Łukaszem Dziewanowskim, dyrektorem zarządzającym ESA logistika

Czym zajmuje się ESA logistika?

Łukasz Dziewanowski: Podstawą naszej działalności jest logistyka lądowa. Po około 35–40 proc. naszej aktywności stanowią logistyka kontraktowa, magazynowa oraz spedycja i drogowe przewozy międzynarodowe. Oprócz tego organizujemy przewozy morskie, lotnicze i tzw. project cargo.

Główny kierunek naszych działań, podobnie jak w przypadku innych firm z Polski, to Niemcy, ale obsługujemy też kraje Beneluksu. To, co nas wyróżnia, to znaczna koncentracja na południu Europy — Turcji i Grecji. Mamy też wiele kontraktów związanych z Indiami, Koreą Południową, Singapurem i Japonią.

W moim transporcie marzeń towary nie jeżdżą ciężarówkami na dystansach dłuższych niż 50 km, a są przewożone drogą kolejową, pociągami elektrycznymi, zawiadywanymi przez automatyczne systemy, jeżdżącymi między hubami magazynowo-przeładunkowymi, gdzie załadunki i rozładunki są realizowane automatycznie dzięki synchronizacji informacji w sieci. Łukasz Dziewanowski dyrektor zarządzający ESA logistika

ESA logistika funkcjonuje w ramach organizacji globalnej, w której działa blisko sto różnych podmiotów obecnych w Indiach, Afryce, Ameryce Południowej itd. Ta konstrukcja nie była tworzona na podwalinach korporacyjnych, lecz rozwija się jako swego rodzaju federacja lokalnych podmiotów. Powstała wskutek zakupów spółek, z których każda rozwijała się organicznie jako firma osadzona w określonym środowisku. Dzięki temu nie próbujemy wpasowywać klientów w nasz schemat postępowania, a to my stajemy się elementem ich logistyki. W konsekwencji dajemy im elastyczność, szybkość reakcji i wartości dodane, m.in. ułatwiając dostęp do innych rynków na świecie.

Dość ciekawie wygląda historia firmy… Zaczęło się w Czechach.

Tak. Firmę założył w 1990 r. Roman Pekrt. To była klasyczna działalność własna, polegająca na świadczeniu przewozów, na tyle udana, że wkrótce doszło do utworzenia spółki słowackiej. Działalność dobrze rozwijała się również w Polsce i z czasem w miejsce oddziału powstała samodzielna polska spółka. Przez wiele lat właścicielem organizacji było Hitachi, skupiając ponad 1,3 tys. spółek z różnych sektorów, nie tylko logistycznych. Jedną z nich była Hitachi Transport System (HTS), która teraz, po przejęciu przez amerykański fundusz KKR, nazywa się LOGISTEED.

Wymienił pan liczne atuty firmy, ale rynek lubi utrudniać. Przeładowane porty, kolejki na placach przeładunkowych... Jak spółka radzi sobie z problemami, czy ma autorskie rozwiązania?

Kiedy COVID-19 zaczął generować wysokie wzrosty przewozów i porty na zachodzie Stanów Zjednoczonych szybko straciły przepustowość, zaczęliśmy proponować klientom rozwiązania pomostowe z transportem do wybrzeży wschodnich, na których ten problem nie występował. To rozwiązanie nie kosztowało naszych klientów więcej, a było szybsze w realizacji. We współpracy z partnerami w Turcji i Grecji organizowaliśmy przeładunki kontenerów, które płynęły do Ameryki Północnej nie przez Ocean Spokojny, a przez Atlantyk. Otwieraliśmy też klientom, na krótkie terminy, lokalizacje magazynowe, które pozwalały im szybko zwiększać zapas i zabezpieczać dostęp np. do komponentów czy gotowych wyrobów. Oczywiście w takich sytuacjach zawsze pomaga transport kombinowany. Teraz np. realizujemy transporty do i z Kazachstanu przez Baku, Kaukaz i Turcję do Europy, z pominięciem Rosji.

Proszę opowiedzieć, co trzeba zrobić, żeby wejść na nowe rynki?

Dla nas najistotniejszymi nowymi rynkami są Kazachstan i Uzbekistan, gdzie gwałtownie wzrastają potrzeby inwestycyjne. Dlatego stworzyliśmy sobie możliwości transportowe do i z Kazachstanu, a nasi klienci z nich sukcesywnie korzystają.

Drugim bardzo interesującym rynkiem, z którym chcemy rozwinąć relacje, są Indie. W obliczu rywalizacji między tym krajem a Chinami i biorąc pod uwagę położenie geograficzne Indii, uznaliśmy, że warto tam być. To interesujący rynek również dlatego, że przypuszczalnie w najbliższych latach zostanie tam przeniesiona duża część taniej produkcji z Chin. Już działają tam fabryki zachodnich korporacji.

Myśląc o przyszłości, zwróciłbym uwagę także na Egipt ze względu na demografię — to jest kraj wielkich przyrostów rok do roku, co niesie duży potencjał zakupowy — ale tam nie podjęliśmy jeszcze działalności.

Jak wejść na te rynki? Zaczęliśmy od uczestnictwa w różnego rodzaju aliansach logistycznych. Braliśmy udział w targach, konferencjach, wydarzeniach networkingowych. Jesteśmy członkiem Izby Polska — Azja. Poza tym prowadziliśmy bezpośrednie rozmowy, żeby się dowiedzieć, w jaki sposób robić tam interesy. Mniej więcej rok zajęło nam zorientowanie się, jakie są uwarunkowania kulturowe, o czym trzeba pamiętać i co brać pod uwagę, prowadząc biznes w tym kraju. To bardzo cenne doświadczenie.

Oczywiście trzeba brać pod uwagę uwarunkowania kulturowe, ale to dotyczy wszystkich regionów. W Kazachstanie trzeba mieć swoich ludzi na miejscu i znać język rosyjski, bo to jest warunek dobrej komunikacji. Nie chodzi tylko o zrozumienie czysto językowe, ale też o budowanie relacji i zaufania szczególnie ważnego, jeśli powierza się komuś majątek wart miliony dolarów, który traci się z pola widzenia na miesiąc, a czasem dłużej…

Co to jest nearshoring? Jakie korzyści daje to rozwiązanie?

To proces przenoszenia części aktywności operacyjnej do pobliskiego kraju po to, żeby zdobyć przewagę konkurencyjną. Może np. dotyczyć sytuacji w Ukrainie po wybuchu wojny, kiedy spółki ukraińskie zaczęły przenosić się do Polski, by uniknąć ryzyka wojennego. Podobnie spółki białoruskie, które wolą prowadzić swoją aktywność informatyczną i konsultingową z Polski. Inny powód może być taki, że np. w kraju pobliskim będzie taniej. Tak często robią firmy niemieckie, które przenoszą swoją produkcję czy działalność okołoprodukcyjną do Polski. My np. dla niemieckiej spółki z obszaru e-commerce prowadzimy logistykę zwrotów z Niemiec na terenie Czech. W całym łańcuchu taka realizacja zwrotów wychodzi taniej.

Dla Polski nearshoring jest szansą, bo nasz kraj jest ciągle tańszy, jest tu dużo — powiedziałbym — witalności i przedsiębiorczości, co pozwala na konkurencyjne, innowacyjne podchodzenie do usług i zjawisk gospodarczych. Polska może być więc atrakcyjna dla przedsiębiorstw niemieckich, ukraińskich i białoruskich. Ze względu na położenie Polska jest atrakcyjna dla nearshoringu i może osiągać konkretne korzyści gospodarcze.

A jakie tendencje będą najsilniej wpływały na branżę TSL? Co będzie ją zmieniać?

Jest kilka takich oczywistych tendencji, np. ograniczanie wpływu na środowisko, przejście z paliw kopalnych na inne nośniki energii, czyli z elektryfikacją transportu. Polska jest podstawowym dostawcą usług logistycznych w Europie. Przy potencjale transportowym, jaki posiada, i dużej liczbie projektów energetycznych związanych z farmami wiatrowymi czy energetyką nuklearną, nasz kraj ma duże szanse stać się liderem, jeśli chodzi o transport elektryczny, oraz liderem dekarbonizacji transportu.

Drugim ważnym wątkiem jest kwestia wykorzystania potencjału ludzkiego. Nie chodzi o pracę polegającą na powtarzalnych czynnościach, lecz o jej automatyzację i stałe podnoszenie kompetencji pracowników, o szukanie wartości dodanej w kreatywności, wykształceniu, wiedzy. W ESA logistika stawiamy na rozwój kompetencji pracowników jako budowanie wartości firmy. To jest trend, który w najbliższych latach będzie się nasilał.

Jak operator logistyczny może wpływać na efektywność przedsiębiorstw? Co to znaczy odpowiedni operator na trudne czasy?

Jako operator logistyczny mamy do czynienia z różnymi sektorami — z transportem napojów, ale też telewizorów. Jesteśmy więc naturalnym łącznikiem między sektorami, które nigdy by się nie spotkały. Pod tym względem wymiana know-how może pozwolić na szybsze pozyskiwanie nowych rozwiązań i właśnie wzrost efektywności przedsiębiorstw. Drugi istotny wątek polega na tym, że przedsiębiorca jest narażony na różnego rodzaju odchylenia i nieprzewidziane problemy w trakcie działalności. Mogą one mieć różną naturę. Istotny jest skutek. Mając jednak elastycznego operatora logistycznego, który potrafi na te odchylenia reagować i niwelować ich skutki, przedsiębiorca może zyskiwać przewagę konkurencyjną, bo wygrywa czas. Nie musi samodzielnie naprawiać zaistniałej szkody i może niemal nieodczuwalnie wyprowadzić firmę z problemu.

Gdybym miał szukać operatora na trudne czasy, wybrałbym takiego, który jest proaktywny, zwinny, potrafi szybko i elastycznie reagować.

Co warunkuje współpracę przedsiębiorcy z operatorem?

Pierwszy impuls do kontaktu to wciąż w przeważającej części przypadków cena. Drugim elementem, który bardzo nabiera znaczenia, jest elastyczność operatora. We współpracy zdecydowanie największe znaczenie mają zaufanie i zrozumienie. Trzeba wyjść z jednej strony ze schematu „płacę i wymagam”, z drugiej logistyk musi pamiętać, że jest częścią całego „organizmu” swojego zleceniodawcy. Tylko w ten sposób, działając jako tandem, można zbudować relacje na lata.

Ponad połowa klientów współpracuje z nami powyżej dziesięciu lat. Tym warto się pochwalić. Jako przedsiębiorca oczekiwałbym, żeby operator wnosił do mojej organizacji coś więcej poza logistyką — innowacyjność, dbanie o proces, ale też pomoc w wejściu na nowe rynki albo w usprawnieniu mojego procesu produkcyjnego czy handlowego, bo np. widział ciekawe rozwiązania w innych firmach.