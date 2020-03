Działania jednak nie takie skoordynowane?

Wtorkowe informacje agencji Reuters tłumią nieco wczorajszy optymizm rynkowy.

Ostatnie przecieki wskazują bowiem, że kraje G7 nie podejmą skoordynowanych działań zmierzających do pobudzenia koniunktury gospodarczej. Wczorajsza sesja na Wall Street zakończyła się blisko 5% wzrostami, po tym jak Jerom Powell w końcówce minionego tygodnia wyraził gotowość do awaryjnego poluzowania polityki monetarnej. Jeśli dzisiejsze spotkanie przedstawicieli krajów G7 nie przyniesie zapewnień o gotowości do wspierania dynamiki wzrostu, cześć optymizmu jaki był widoczny w dniu wczorajszym na rynku może wyparować. Póki co jednak nastoje pozostają świetne, a S&P 500 utrzymuje się powyżej 3000 pkt. Niemiecki Dax wrócił natomiast powyżej 12000 pkt. Po wczorajszym odbiciu na rynku ropy notowania zatrzymały się w okolicy 48 USD za baryłkę. Złoto natomiast w związku z nadziejami na poluzowanie polityki monetarnej i utrzymującą się niepewnością związaną z koronawirusem pnie się ponownie powyżej 1600 UD za uncję.



Na zakończonym dziś posiedzeniu Bank Rezerwy Australii obniżył główną stopę procentową o 25 punktów bazowych, argumentując ruch utrzymującymi się dla gospodarki zagrożeniami związanymi głównie z epidemią z Chin. Nie zaszkodziło to zbytnio notowaniom AUDa, które odbijają od kilkunastoletnich minimów, a para AUDUSD wychodzi powyżej 0.6550. Rynek bowiem całkowicie wyceniał taki scenariusz. Obecnie nadzieje, że w połowie marca Fed zdecyduje się na ratunkową obniżkę powinny bardziej ciążyć amerykańskiej walucie. Rynek już całkowicie wycenia obniżkę o 25 punktów bazowych, a niektórzy spodziewają się, że amerykańscy bankierzy centralni mogą zaskoczyć cięciem stóp nawet o 50 punktów bazowych, do czego nawołuje też Donald Trump. Notowania EURUSD dotarły w dniu wczorajszym do górnego ograniczenia kanału spadkowego w jakim znajdują się od niespełna dwóch lat, po tym jak Jerom Powell otworzył drogę do obniżenia kosztu pieniądza. Dziś notowania głównej pary walutowej cofają się w kierunku 1.11, niemniej jednak przy ograniczonych możliwościach do łagodzenia polityki monetarnej przez EBC, przestrzeń do wzrostów głównej pary walutowej może się jeszcze utrzymywać. Kalendarium makroekonomiczne w dnu dzisiejszym pozostaje praktycznie puste, a w centrum uwagi rynków znajdować się będą doniesienia dotyczące telekonferencji krajów G7. Nawet, gdy w dniu wczorajszym publikowany był szereg wskaźników PMI w obliczu zagrożeń związanych z koronawirusem pozostawały one w cieniu.