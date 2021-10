Dzięki drożejącemu gazowi Norwegia ma rekordową nadwyżkę handlową

Nadwyżka handlowa Norwegii wyniosła we wrześniu 53,7 mld NOK (6,37 mld USD), informuje Reuters.

Urząd statystyczny SBB poinformował, że nadwyżka handlowa była we wrześniu o 28 proc. większa niż w sierpniu i rekordowo wysoka. To głównie zasługa wpływów ze sprzedaży bezprecedensowo drożejącego w tym roku gazu ziemnego. 1 października cena gazu ziemnego w Europie przekroczyła po raz pierwszy 100 EUR za 1 MWh. Od początku roku zdrożał on o ponad 200 proc. Wartość eksportowanego przez Norwegię gazu we wrześniu wyniosła 48,7 mld NOK i była o 27 proc. wyższa niż w sierpniu oraz aż siedmiokrotnie większa niż rok wcześniej.