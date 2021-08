Dzięki malejącej liczbie nowych zachorowań na COVID-19 zyskują indyjskie akcje

We wtorek drożeją indyjskie akcje. Wpływ na tę sytuacje ma spadek liczby zachorowań na COVID-19, który stabilizuję sytuacje gospodarczą.

Po godzienie 9:00 niebieski indeks NSE Nifty 50 wzrósł o 0,10 proc. do 16579,85 pkt, podczas gdy benchmark S&P BSE Sensex wzrósł o 0,12 proc. do 55647,82 pkt.

Indeks Nifty IT wzrósł o 1,16 proc., pod przewodnictwem Tech Mahindra, który zanotował skok o 3,41 proc.

– Po pierwsze, sektor IT nie został w ogóle dotknięty przez COVID-19, a całe dostosowanie do pracy w domu dla tego sektora nastąpiło wcześniej – powiedziała Anita Gandhi, dyrektor w Arihant Capital Markets w Bombaju, dodając, że to właśnie sektor IT wspomógł funkcjonowanie gospodarki.

We wtorek w Indiach odnotowano 25 tys, nowych przypadków zakażenia nowym koronawirusem, co oznacza gwałtowny spadek w stosunku do szczytowego poziomu ponad 400 tys. przypadków dziennie podczas drugiej fali pandemii.

Na rynkach światowych akcje azjatyckie spadły w związku z obawami dotyczącymi wariantu delta i zamieszaniem w Afganistanie.