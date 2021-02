Dzięki Muskowi przypadkowa spółka zdrożała o ponad 100 proc.

Jeśli Elon Musk wymieni na Twitterze nazwę jakiejś spółki, to zwykle dzieje się coś z kursem, choć niekoniecznie tej, którą miał na myśli. Potwierdzają to ostatnie doniesienia Reutersa.

Podczas wymiany zdań w niedzięlę między Elonem Muskiem i Vladem Tenevem, szefem Robinhood, szef Tesli wspomniał o nowej aplikacji społecznościowej Clubhouse. Dzień później akcje Clubhouse Media Group drożały nawet o 117 proc. Tyle, że to zupełnie inna spółka. Do tego nazywa się tak dopiero od dwóch tygodni. Wcześniej znana była jako Tongji Healthcare Group i ma chińskiego właściciela.

- Ktoś nie zdawał sobie sprawy, że Clubhouse i Clubhouse Media Group to dwie różne spółki – powiedział Angelo Meda, szef rynku akcji w Banor SIM z Mediolanu.

We wtorek wszystko było już jasne i akcje Clubhouse Media staniały o 45 proc.

Elon Musk, fot. Bloomberg

To nie pierwszy raz, kiedy Musk jest sprawcą podobnej pomyłki. 7 stycznia szef Tesli poradził obserwującym jego konto na Twitterze, aby „użyli Signal”. Chodziło mu o szyfrowany komunikator internetowy, który należy do prywatnej organizacji non-profit. Tymczasem akcje Signal Advance, małej spółki z Teksasu produkującej urządzenia medyczne, zdrożały na giełdzie w mniej niż tydzień z 70 centów do 70 USD.