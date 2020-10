Dzięki nam każdy może się poczuć szefem kuchni

Rozmowa ze Sławomirem Gołębiewskim, prezesem firmy Dorado Chłodnie.

Firma Dorado Chłodnie z Bielska-Białej od 20 lat zaopatruje w produkty spożywcze restauracje, hotele i firmy cateringowe. Dziś będziemy rozmawiać o całkiem nowej ofercie: dostarczaniu produktów dla klientów indywidualnych.

To nie całkiem nowa oferta. Myśleliśmy o niej już od jakiegoś czasu, a gdy zaserwowano nam lockdown, który uderzył w branżę gastronomiczną, zaczęliśmy szukać nowych rozwiązań. Ostatnie miesiące to czas decyzji, nowych pomysłów, zmiany myślenia. W marcu rozpoczęliśmy więc sprzedaż dla klientów indywidualnych, tych wymagających, ceniących dobrą jakość i pewność serwisu. Wpływu pandemii baliśmy się paradoksalnie bardziej wtedy niż teraz, gdy wiemy o niej coraz więcej. Podjęliśmy więc takie działania, aby nasi klienci mieli pewność, że dostarczamy im nie tylko produkty najwyższej jakości, ale także w najwyższym reżimie sanitarnym.

Ale przecież lockdown się skończył i indywidualni klienci ruszyli do sklepów.

Abstrahując od sytuacji, w jakiej jesteśmy obecnie, a przecież naukowcy uważają, że koronawirus będzie z nami jeszcze przez jakiś czas, zauważyliśmy, że jest wielu klientów, którzy wolą pozostać przy formie zakupów online. Ostatecznie pomysł, który rodził się w naszych głowach już od dawna, potem został urzeczywistniony w postaci profesjonalnego sklepu internetowego dla klientów indywidualnych. Nie konkurujemy z istniejącymi sklepami spożywczymi, raczej uzupełniamy ich ofertę o możliwość zakupu produktów bardziej wyszukanych, nie tych pierwszej potrzeby. Chcielibyśmy być postrzegani jako dostawca dla tych klientów, którzy chcą w domu przeżyć przygodę kulinarną.

Takie oferty stają się na rynku coraz bardziej popularne. Dlaczego klienci mieliby wybierać właśnie Dorado Chłodnie?

Jak pani powiedziała, od ponad 20 lat zaopatrujemy hotele, restauracje, również te z najwyższej półki. Proszę mi wierzyć, że to klienci bardzo wymagający. Gdybyśmy nie oferowali najlepszych towarów z różnych kuchni świata, często trudno dostępnych, gdybyśmy nie poszukiwali nowych smaków i ciekawych produktów na wystawach i targach międzynarodowych, nie śledzili trendów światowej gastronomii, nie utrzymywali wysokiej jakości dostaw, nie mielibyśmy tak mocnej pozycji na rynku. A przecież oferta dla klienta indywidualnego obejmuje te same towary, które oferujemy najlepszym kucharzom. Otworzyliśmy sklep, w którym klienci mogą kupić towary często niedostępne w sklepach spożywczych. Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość rozmowy z konsultantem na co dzień doradzającym kucharzom, który pomoże sporządzić listę zakupów.

Ta lista dla klientów indywidualnych została nieco zweryfikowana?

Zacznę od tego, że nasza oferta powstaje nie tylko z poszanowaniem oczekiwań i gustu naszych klientów, interesu producentów żywności, lecz także z poszanowaniem środowiska naturalnego. Jest przemyślana i kompletna. Klient może wybierać w całej naszej ofercie, bez wyjątku, ale to 6 tys. artykułów żywnościowych. Dlatego, aby ułatwić zadanie, zweryfikowaliśmy naszą ofertę, eksponując głównie towary nadające się do domu. Wybierając produkty, braliśmy pod uwagę możliwość ich zastosowania w domowej kuchni i wielkość opakowania, bo po co komuś w lodówce na przykład 10-kilogramowe opakowanie? Chciałbym też podkreślić, że dostarczamy wprost pod drzwi klienta mrożonki, co wymaga odpowiedniej logistyki. Niewielu dostawców się na to zdecydowało. Ale jak mówiłem wcześniej, nasza oferta jest przemyślana i kompletna.

Mieszkańcy których regionów Polski mogą skorzystać z waszej oferty?

Niestety jeszcze nie działamy w całej Polsce. Nasz oferta dotyczy województwa śląskiego i aglomeracji miast Warszawy, Poznania, Wrocławia, Krakowa oraz Podhala. Po szczegóły odsyłam na naszą stronę internetową www.dodomu.dorado.com.pl.

Jakie są najmocniejsze strony Państwa oferty?

Na pewno wysoka jakość produktów i ich duży wybór. Proszę przeglądając ofertę, zatrzymać się choćby przy kuchni orientalnej. Mamy też bardzo ciekawą ofertę ryb i owoców morza, a także mięs, na przykład jagnięcina nowozelandzka. Szeroka oferta serów miękkich, twardych, twarogowych zaspokoi gusta najbardziej wymagających klientów. Na uwagę zasługują świeże makarony włoskie oraz produkty wegańskie. Wyróżniłem siłą rzeczy tylko niektóre towary z naszej bogatej oferty, ale zapewniam raz jeszcze, że wszystkie są najlepszej jakości, a ich bogaty wybór zaspokoi najbardziej wyrafinowane gusta. Doświadczenia z czasów lockdownu pokazują jeszcze jedną przewagę Dorado Chłodni. Jesteśmy mianowicie zdecydowanie najszybsi, jeśli chodzi o realizację dostaw. Klient składający zamówienie po południu może się spodziewać dostawy już następnego dnia.

