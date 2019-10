Dzięki NASK i ARP uczniowie będą bezpieczniejsi

Pierwszy hackathon „590 Gold Bug Trophy” zorganizowany przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) i NASK Państwowy Instytut Badawczy rozstrzygnięty. Wygrał go zespół Tylko Spokój Nas Uratuje.

— NASK włączył się w organizację hackathonu, czyli maratonu programistycznego, który w tym roku był imprezą towarzyszącą Kongresowi 590. Wystartowało w nim 80 uczestników podzielonych na zespoły, które realizowały dwa wyzwania — tłumaczył Bartłomiej Klinger, zastępca dyrektora NASK PIB, dyrektor ds. projektów administracyjno-edukacyjnych.

Rozszerzyć ochronę

Zadanie ARP polegało na stworzeniu oprogramowania mającego chronić dzieci i nauczycieli przed wykorzystywaniem ich danych podczas surfowania w sieci. Chodzi o to, aby dane o tym, co i gdzie się ogląda, nie wyciekały w sposób niekontrolowany. Uczestnicy konkursu mieli opracować rozwiązanie w postaci wtyczki do przeglądarki internetowej, pozwalającej na dynamiczny monitoring, analizę oraz blokowanie informacji i treści, które usiłują gromadzić odwiedzane przez nas serwisy w celu dalszego profilowania. Rozwiązanie miało obsługiwać tryby: automatyczny „uczenia się” lub w pełni manualny, a także umożliwiać generowanie raportów i statystyk.

Wyzwanie NASK dotyczyło Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

— Dzieci w szkołach, w których działa OSE, są chronione, ale gdy wychodzą ze szkoły, już nie. Dlatego chcemy, by programiści wymyślili, jak wykorzystać mechanizmy OSE poza szkołą. Aby stworzyli aplikacje na smartfony, które wymuszą wykorzystanie mechanizmów bezpieczeństwa i dadzą dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom ochronę poza szkołą — mówił Bartłomiej Klinger.

— Oczekujemy rozwiązań innowacyjnych, takich, których twórcy będą mogli je wdrożyć razem z NASK. Chcemy dać młodym programistom szansę rozwijania ich kompetencji we współpracy z NASK — dodawał.

OSE na terenie szkoły zapewnia wyjście do internetu chroniące dzieciaki i nauczycieli przed dostępem do stron i treści niebezpiecznych. Odpowiadają za to mechanizmy bezpieczeństwa sieci oraz zaawansowane rozwiązania filtrujące wdrożone bezpośrednio w OSE. Obecnie to zabezpieczenie jest dostępne wyłącznie na terenie szkół podłączonych do OSE — w sieci LAN oraz WiFi każdej z tych szkół. W projekcie chodzi o to, aby dzieciaki uczące się w szkołach podłączonych do OSE, korzystając ze swoich smartfonów, mogły wykorzystywać te mechanizmy bezpieczeństwa OSE.

Dlatego zespoły startujące w konkursie miały zaproponować i stworzyć prototyp rozwiązania na smartfony, które zapewni wykorzystanie na nich w jak największym stopniu mechanizmów bezpieczeństwa dostępnych w sieci OSE. Zabezpieczenie smartfonu ucznia powinno działać nawet wtedy, gdy jest on poza zasięgiem WiFi OSE.

Szybko i bez zagrożeń

Oba zadania najlepiej wykonał, i dzięki temu wygrał konkurs, zespół Tylko Spokój Nas Uratuje. Otrzymał za to 30 tys. zł. Przyznano także dwa wyróżnienia po 10 tys. zł zespołom Gumisie i Brutus Securitate.

— To pierwszy hackathon w ramach projektu OSE, w którym bierzemy udział, ale będziemy go kontynuowali. Oprócz tego, że musimy podłączyć szkoły do szybkiego światłowodowego internetu, to mamy także misję wyposażenia ich w cyfrowe technologie wspomagające proces kształcenia. Mamy wiele pomysłów na różne rozwiązania, których sami nie damy rady zrobić w krótkim czasie — tłumaczył zastępca dyrektora NASK PIB.

— Dlatego planujemy kolejne tego typu wydarzenia, po to by nasze pomysły przekuwać w realne rozwiązania. Kongres 590 był dla nas zapalnikiem. Chcemy, aby kolejne hackathony odbywały się przy okazji wydarzeń NASK albo takich, w których NASK lub grupa Ministerstwa Cyfryzacji uczestniczy — dodawał.

Projekt Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ma zmienić oblicze polskiej szkoły i edukacji. Zakłada podłączenie wszystkich szkół do światłowodowego szybkiego internetu. Ma zapewnić również bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli. NASK jest ustawowym operatorem tego projektu i ma go obowiązek zrealizować do końca 2020 r., czyli w ciągu dwóch lat od faktycznego startu. Przez kolejne osiem lat będzie go utrzymywał i modernizował.

Podłączenie szkół do internetu jest bardzo ważne tam, gdzie słabo on działa, gdzie nie można aktywnie wykorzystywać sieci na każdej lekcji. Tam, gdzie wystarcza tylko do obsługi sekretariatu, ewentualnie sekretariatu i sali komputerowej. Internet światłowodowy jest natomiast stabilny i szybki, pozwala na prowadzenie zajęć równolegle we wszystkich klasach.

