Dzięki połączeniu z Exclusive Networks korzystamy z globalnej wymiany doświadczeń

Rozmowa z Mariuszem Kochańskim, prezesem zarządu Exclusive Networks Poland.

Mariusz Kochański, prezes zarządu Exclusive Networks Poland

Jak powstała i w jaki sposób uruchomiła swój biznes w Polsce firma Exclusive Networks?

Obie firmy podpisały pierwsze porozumienie o fuzji już w sierpniu 2020 r. W momencie przejęcia Veracomp był firmą z 30-letnim doświadczeniem, obecną w 18 krajach Europy Środkowo-Wschodniej i zatrudniającą 460 osób. Specjalizował się i nadal specjalizuje m.in. w dostarczaniu rozwiązań cyberbezpieczeństwa, chmury, ale też systemów zunifikowanej komunikacji, infrastruktury IT, a nawet gamingu. Z kolei nowy właściciel – firma Exclusive Networks to również dystrybutor IT, ale działający globalnie – w ponad 170 krajach na pięciu kontynentach. Jego główną specjalizacją jest cyberbezpieczeństwo.

Firmy znały się od lat, a w 2019 r. uznały, że warto połączyć globalne siły Exclusive Networks z regionalnymi siłami Veracomp. W styczniu 2021 r. sfinalizowaliśmy sprzedaż Veracomp grupie Exclusive Networks i przez rok działaliśmy pod nazwą Veracomp - Exclusive Networks Poland S.A. Z kolei 3 lutego 2022 zakończył się ostatni etap rebrandingu. W Krajowym Rejestrze Sądowym została zarejestrowana nowa nazwa. Od tego momentu nasza firma funkcjonuje jako Exclusive Networks Poland S.A. W ten sposób globalny dystrybutor zaistniał w regionie, w którym nie był dotychczas obecny, i rozszerzył zasięg o 18 krajów CEE. Obie firmy działały za pośrednictwem wyspecjalizowanych partnerów, w tym firm telekomunikacyjnych. Ich modele biznesowe były niemal identyczne, co ułatwiło przejęcie.

Czy wejście Veracomp do struktur globalnego koncernu Exclusive Networks oznacza dla krakowskiego dystrybutora koniec działań pod własną marką?

Łącząc się z Exclusive Networks, zakładaliśmy, że wygasimy markę Veracomp. Od początku 2021 r. prowadziliśmy więc rebranding, który miał na celu uzyskanie większej rozpoznawalności nowego właściciela w Polsce i regionie. Jednocześnie przyniósł on pozytywne zmiany dla naszych partnerów, ponieważ możemy oferować im dodatkowe korzyści, m.in. dostęp do wiedzy o innych rynkach czy pakiety profesjonalnych usług globalnych, świadczone przez Global Services Operation (GSO). Umożliwiają one resellerom korzystanie m.in. z logistyki, magazynów i wdrożeń w ponad 170 krajach, a także dostęp do kilku tysięcy autoryzowanych partnerów serwisowych i blisko 10 000 inżynierów.

Dotychczasowy model biznesowy i wartości, których oczekuje od nas otoczenie biznesowe, nie ulegają zmianie. A strategia „local sale, global scale”, zakładająca stabilny rozwój w globalnych strukturach, a jednocześnie niezależność, bliskość z partnerami czy bezpośrednie wsparcie handlowe i techniczne, świadczone w lokalnym języku, świetnie z nimi współgra.

Co jest najmocniejszym argumentem biznesowym, jakim dysponuje Exclusive Networks?

Ogromny potencjał drzemie w ofercie cyberbezpieczeństwa, z której Exclusive Networks słynie. Świadczy o tym doświadczenie państw, które są liderami cyfryzacji, zwłaszcza USA, Wielkiej Brytanii czy krajów skandynawskich. Jako firma, biorąca aktywny udział w budowaniu społeczeństwa cyfrowego w Polsce, zauważyliśmy wzrost zainteresowania rozwiązaniami zabezpieczającymi również w naszym kraju. W minionej dekadzie cyberbezpieczeństwo z niszowego segmentu rynku IT urosło do rangi segmentu kluczowego, do czego znacząco przyczyniły się też zmiany w okresie pandemii.

Co jest tu czynnikiem zmiany?

Ważne interakcje ekonomiczne, legislacyjne, samorządowe są przenoszone do cyberprzestrzeni. Pociąga to za sobą konieczność gruntownego ich zabezpieczenia, by realizować je z pełnym zaufaniem wszystkich interesariuszy i pewnością całkowitego bezpieczeństwa takiego ekosystemu.

Exclusive Networks to firma, która posiada międzynarodowe doświadczenie oraz wysoki know how, dotyczący zabezpieczania platform cyfrowej komunikacji i obrotu gospodarczego na najbardziej rozwiniętych cyfrowo rynkach świata. Dzięki temu, że jesteśmy teraz jej częścią, zyskujemy praktyczną znajomość kierunku ewolucji, która w ciągu najbliższych 3-5 lat będzie zachodzić w cyfryzacji. Veracomp wcielony do globalnej firmy wciąż zachowuje swoje specjalizacje w zakresie sieci, pamięci masowych i serwerów, Cloud i Data Center, Unified Communications, systemów Pro AV oraz Digital Signage, rozwiązań przemysłowych i IoT, a także produktów SOHO, grafiki czy gamingu. Zyskuje ponadto wzmocnienie w specjalizacji kluczowej – cyberbezpieczeństwie.

Jak po dokonaniu fuzji i rebrandingu będzie się rozwijał profil działania nowego dystrybutora IT – Exclusive Networks Poland?

Byliśmy, jesteśmy i będziemy firmą silnie zorientowaną na klientów i ich potrzeby. Mamy przekonanie, że ta orientacja biznesowa dodatkowo ulegnie wzmocnieniu. Dlaczego? Bo po przejęciu nasz model biznesowy i wartości nie ulegają zmianie, a dzięki wzajemnej wymianie doświadczeń jesteśmy ponadto zdolni zaoferować większy niż dotąd know how związany z ewolucją, zachodzącą w cyfryzacji. Cały czas zależy nam na tym, by być zaufanym doradcą, edukować rynek, rozwijać kompetencje naszych partnerów oraz wspierać ich na każdym etapie naszej współpracy. Jednocześnie dbamy o ciągły rozwój portfolio, tak by było ono dostosowane do lokalnych potrzeb i gwarantowało dostęp do najlepszych technologii globalnych producentów.

Jak rynek będzie korzystał z narzędzi cyfrowych za 3-5 lat?

Zarządy wszystkich firm szukają odpowiedzi na to pytanie, a my chcemy udzielać kompetentnych odpowiedzi. Jeszcze do niedawna szefowie ds. IT w firmach pełnili funkcje pomocnicze wobec zarządów i tych działów, które odpowiadały za core business, ale w ostatnich latach zaszły tu ogromne zmiany. Obecnie to właśnie szefowie ds. IT często tworzą nowe, zdigitalizowane modele biznesowe.

Będąc częścią Exclusive Networks, mamy dostęp do bogatej wiedzy, dotyczącej skutków zastosowania poszczególnych narzędzi cyfrowych w biznesie i możemy się nią dzielić z naszymi partnerami (resellerami). W efekcie cała nasza sieć kooperacji zyskuje nowe kompetencje do wdrażania różnych rozwiązań cyfrowych, a zwłaszcza tak ważnych dziś zabezpieczeń cybernetycznych. Firmy z sektorów telekomunikacyjnego, finansowego i energetycznego są tradycyjnie liderami cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa. Natomiast podmioty, reprezentujące wiele innych sektorów również mają swoje strategiczne cele dla cyfryzacji i poszukują sposobów ich realizacji. Służymy im pomocą.

Czy pandemiczny czas rwania się łańcuchów dostaw, niedoborów na rynku, kryzysu z czipami mamy już za sobą?

Od wybuchu pandemii rynek stanął przed kilkoma ważnymi wyzwaniami dotyczącymi łańcuchów dostaw. Problem z dostępnością czipsetów uderzył w wiele sektorów gospodarki. Bycie częścią globalnego przedsiębiorstwa umożliwiło nam do tej pory skutecznie radzić sobie z tymi trudnościami. Wszystko dzięki współpracy i wysiłkom zespołów operacyjnych, odpowiedzialnych za dostawy do naszych partnerów. Na tym etapie trudno jest jednak przewidzieć, jak dalej będzie rozwijała się sytuacja, jakie będą skutki kryzysu w najbliższych miesiącach i czy faktycznie mamy go już za sobą.

W jakim stopniu także dystrybutor IT planuje i realizuje własną transformację cyfrową?

Jako podmiot oferujący systemy zunifikowanej komunikacji jeszcze przed pandemią używaliśmy często wideokonferencji i wykonywaliśmy pracę zdalnie, ale jedynie w części organizacji, zwłaszcza przy realizacji funkcji sprzedażowej. COVID-19 spowodował, że niemal w całości, poza obsługą magazynu, przestawiliśmy się na pracę w modelu home office, włącznie z sekretariatem, logistyką, księgowością. Z naszymi partnerami już wcześniej realizowaliśmy transakcje w trybie online, ale w trakcie pandemii niemal wszystkie kontakty biznesowe, również zawieranie umów, przenieśliśmy na platformy cyfrowe. W efekcie procesy biznesowe przyspieszyły. Doszło też do decentralizacji pracy, która dla Exclusive Networks Poland może być wykonywana nie tylko z głównej siedziby firmy w Krakowie i z oddziałów w innych miastach, ale z dowolnych miejsc, w których nie mamy biur. Dobrym pracownikiem może być u nas dziś każdy i wszędzie, potrzebny jest tylko dostęp do internetu, zaangażowanie i chęć rozwoju. Jako pracodawcy zależy nam przede wszystkim na budowaniu wizerunku firmy, która jest inspirującym miejscem pracy wśród ekspertów z całego świata, w przyjaznej atmosferze, z dostępem do najnowszych technologii i w oparciu o wzajemne zaufanie.