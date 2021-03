Chiny planują przed końcem czerwca zaszczepić 40 proc. swojej populacji. Według prognozy Oxford Economics takie tempo podawania zastrzyków pomoże w osiągnięciu ponad 9 proc. wzrostu gospodarczego jeszcze w tym roku.

Jeżeli Pekin osiągnie zakładane tempo szczepień, to według Oxford Economics konsumenci zaczną wydawać więcej swoich środków a zaufanie przedsiębiorców wzrośnie. Chińskie PKB może wzrosnąć w tym roku do 9,3 proc.

Aby tak się stało, Chiny muszą zacząć szczepić 10 mln ludzi dziennie, czyli dwa razy więcej niż obecnie. Jeśli udałoby się im to osiągnąć a następnie utrzymałyby to tempo również w kwartale kończącym się wrześniu, to mają szansę osiągnąć odporność stadną, w której zaszczepione byłoby od 60 do 70 proc. populacji.

fot. Florian Hiltmair / imageBROKER / Forum

Według Oxford Economics, konsumpcja w gospodarstwach domowych w tym roku może wzrosnąć o 7 proc. w stosunku do poziomu sprzed pandemii. Eksport usług turystycznych ma szansę powrócić do około 50 proc. swojego poziomu z 2019 w drugiej połowie roku, a import turystyczny do 70 proc.

W przypadku gorszego niż przewidywano scenariusza, w którym tylko 40 proc. populacji zostanie zaszczepionych do końca roku, wzrost gospodarczy może być o 0,2 punktu procentowego niższy od scenariusza bazowego, wynoszącego 8,7 proc.