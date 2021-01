Dzieła sztuki warte miliony wywiezione z Wielkiej Brytanii przez brexitem

Właściciele dzieł sztuki wartych miliony dolarów wywieźli je z Wielkiej Brytanii przed jej wyjściem z Unii Europejskiej. Niektóre wyjechały niemal w ostatniej chwili.

Przed 31 grudnia 2020 roku dzieła sztuki, jak inne dobra, mogły być przewożone niemal całkowicie swobodnie między Unią Europejską i Wielką Brytanią. Z końcem tzw. okresu przejściowe to się zmieniło. Dlatego wielu właścicieli dzieł sztuki w Wielkiej Brytanii zdecydowało się przewieźć je na kontynent, aby uniknąć w przyszłości np. ceł, powiedział Chris Evans, dyrektor generalny firmy przewozowej Cadogan Tate. Jego firma przewiozła do Unii Europejskiej ok. 500 dzieł sztuki tylko dla jednego klienta. Inny wywiózł z Wielkiej Brytanii jedną czwartą kolekcji, dzieła o wartości ok. 5 mln USD. Dyrektor innej firmy przewozowej ujawnił, że ilość dzieł sztuki, które wywiozła z Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej była o 75 proc. większa niż rok wcześniej. Stewart Hopkirk, który zarządza transportem drogowym w Europie w firmie Martinspeed powiedział, że jego firma miała przed faktycznym brexitem jeden duży transport, w którym wywieziono z Wielkiej Brytanii kilkaset dzieł sztuki.