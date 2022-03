Dzień Kobiet, czyli co zamiast goździka i rajstop

Wraz z nadejściem wiosny świętujemy Dzień Kobiet. Choć czas nie sprzyja zakupowym szaleństwom, pomyślmy przez chwilę o czymś przyjemnym dla siebie lub bliskiej osoby – dziewczyny, żony, przyjaciółki, siostry, mamy. Chwila relaksu lub stylowy upominek z pewnością wprowadzą nieco koloru, finezji i sprawią, że poczujemy się wyjątkowo.

1. Phyto-Rouge Shine, 205 zł, www.sisley-paris.pl

Pomadka do ust nowej generacji: idealne połączenie blasku błyszczyka, komfortu balsamu i ulubionego koloru. Dzięki wielokrotnej aplikacji usta są odżywione, miękkie i chronione przed czynnikami zewnętrznymi. Pomadka jest dostępna w 12 odcieniach: od cielistego beżu po odważne czerwienie i dwóch wykończeniach: błyszczącym i opalizującym. Można je uzupełniać wymiennymi wkładami.

2. Naszyjnik Surya, 449 zł, www.ankakrystyniak.com

Naszyjnik z symbolem niepełnego Słońca wykonany ze srebra pokrytego 24-karatowym zlotem, z ręcznie zakutymi cyrkoniami w kolorze granatowym. Długość naszyjnika: około 50 cm (bez możliwości regulacji), wymiary zawieszki: 3,5 cm x 3 cm. Surya to imię solarnego bóstwa wedyjskiego, które w wolnym tłumaczeniu znaczy najwyższe światło. Tajemnice świata wydają się być ukryte nie w dosłowności, tylko tym, co między słowami. Dla projektantki Surya jest spotkaniem Słońca i Księżyca. Jedno z nich śni sny, które spełnia drugie. Księżyc uwodzi tajemnicą, Słońce zdobywa jasnością. Razem są jak objęcia marzeń i rzeczywistości. Zmysłowość jawy i siła działania. To tak, jakby otrzymać zdolność do oswajania świata i odwagę, by nie bać się śnić i sięgać po więcej.

3. Voucher z Be Diet Catering na pięć dni, www.bedietcatering.pl

Zadbaj o siebie lub ważną dla ciebie kobietę razem ze zdrowym cateringiem współtworzonym przez Ewę Chodakowską. Pięć dni zbilansowanej diety od Be Diet Catering uwzględniającej potrzeby kobiecego organizmu pomogą zadbać o zdrowie i dobre samopoczucie. Pięć dań o jakości restauracyjnej przygotowane przez szefa kuchni z międzynarodowym doświadczeniem i zespół dietetyczek klinicznych każdego dnia trafi pod twoje drzwi w eleganckim pudełku. Menu zostało zaprojektowane tak, aby rozpieścić kobiece podniebienie.

4. Płyn do mycia ciała Coconut Cream, 54,99 zł (355 ml), www.douglas.pl

Pianka w żelu do mycia zawiera antyoksydanty, kwas hialuronowy, wyciągi roślinne, wodę kokosową i autorską roślinną kompozycję aromaterapeutyczną. Produkt wegański, do każdego rodzaju cery, działa energetyzująco, nawilżająco i oczyszczająco.

5. Zestaw do makijażu Kylie Jenner, 134,99 zł, www.douglas.pl

Zestaw do makijażu ust Kylie Cosmetics Matte Lip Kit zawiera dwa produkty standardowej wielkości: matową pomadkę w płynie i liner do ust w kredce. Nasycona pigmentami wegańska formuła zawiera składniki, które nie tylko zapewniają maksymalny komfort stosowania, lecze także sprawiają, że kolor utrzymuje się aż do ośmiu godzin. Produkt dostępny w 21 wariantach kolorystycznych.

7. Voucher 3 w 1 do salonu Grzegorz Duży, 230 zł, www.cosmetics.grzegorzduzy.pl

Voucher pielęgnacyjny obejmujący analizę włosów, pielęgnację i modelowanie. Możesz podarować sobie lub bliskiej osobie wizytę w salonie fryzjerskim Grzegorz Duży Hair Salon. Profesjonalny zespół stylistów zadba o włosy i dobre samopoczucie. Ważność voucheru: 12 miesięcy.

7. Zestaw kosmetyków One.two.free!, 159 zł, www.douglas.pl

Wegańskie kosmetyki do pielęgnacji twarzy wraz z podręczną kosmetyczką. Przeznaczone do każdego rodzaju cery. One.two.free! to nowa marka pielęgnacyjna, która pozwala uzyskać promienną i piękną skórę w trzech prostych krokach: oczyszczanie, przygotowanie i pielęgnacja. Rezygnuje przy tym z kontrowersyjnych składników i stawia na naturalne piękno, wykorzystując tylko dobroczynne i skuteczne składniki, takie jak sfermentowane owoce, kwasy hialuronowe, ceramidy i witamina C. Opakowanie w 96 proc. nadaje się do recyklingu.

1. Jedwabna chusta w graficzny deseń, 349 zł, www.patrizia.aryton.pl

Chusta marki Patrizia Aryton o wymiarach 90 cm x 90 cm, wykonana w 100 proc. z jedwabiu.

2. Okulary przeciwsłoneczne Prada Eyewear, 1099 zł, www.visionexpress.pl

Okulary marki Prada znane są z łączenia dwóch, wydawałoby się, przeciwstawnych elementów: awangardowego wzornictwa i komercyjnego sukcesu. Nowa kolekcja wyróżnia się stylistycznym połączeniem wyszukanej elegancji i nowoczesnego designu.

3. Sweter w paski, 429 zł, www. bombshe.com

Idealny na wiosnę, we francuskim stylu, wykonany w dziewiarni w Pabianicach. Sweter został zrobiony z wysokiej jakości bawełny i ekologicznej przędzy Ecotec powstałej z recyklingu wycinków tekstylnych. Stanowi idealny wybór do wielu zestawów. Klasyczny fason pozwala cieszyć się nim przez wiele sezonów. Sweter jest przewiewny i mięsisty w dotyku. Marka Bombshe do odwołania przekazuje 10 proc. zysków ze sprzedaży na zbiórkę Pomoc dla Ukrainy prowadzonej przez Polską Akcję Humanitarną.

4. Kremowe kimono, 289 zł, www.samanta.pl

Kimono z przyjemnej w dotyku satyny. Rękawy ozdobione są szwajcarskim haftem z motywem ornamentów, zaś niezależny pas zmysłowo podkreśla talię. Uniwersalna długość do połowy uda. Kimono wyprodukowano w Makowie Podhalańskim z certyfikowanych materiałów.

5. Voucher podarunkowy NKlinik, www.nklinik.pl

NKlinik to doskonale wyposażone gabinety zabiegowe i profesjonalny zespół specjalistów z zakresu medycyny estetycznej i kosmetologii. Spośród wielu zabiegów NKlinik proponuje treningi EMS, które mogą być z powodzeniem stosowane jako działanie wspomagające ćwiczenia fizyczne. Efektywne są też zabiegi z wykorzystaniem fitobeczki, która pozytywnie oddziałuje na samopoczucie, oczyszcza mięśnie i usuwa napięcie, łagodzi stres, a także odżywia skórę. Klienci mogą skorzystać także z japońskiego liftingu, jednego z najstarszych masaży na świecie czy kąpieli onsen, jedną z podstaw leczenia szeroko praktykowaną w Japonii.

zdjęcie na stronie głównej: materiały prasowe Douglas