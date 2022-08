Dzień pod znakiem decyzji OPEC+

Dzisiejsza sesja na rynku ropy naftowej z pewnością upłynie głównie pod znakiem jednego wydarzenia: spotkania przedstawicieli państw OPEC+ i ich decyzji dotyczącej limitów produkcji ropy naftowej we wrześniu. Bazowy scenariusz zakłada, że rozszerzony kartel utrzyma limity na niezmienionym poziomie, takim samym jak w sierpniu.

Niemniej, pojawiają się także spekulacje, że Arabia Saudyjska może naciskać na przynajmniej delikatne podwyższenie limitów. Ten scenariusz wydaje się jednak mało prawdopodobny, zważywszy na oczekiwania nadwyżki na globalnym rynku ropy naftowej w bieżącym roku.

Warto zaznaczyć, że komitet techniczny OPEC+, służący jako ciało doradcze dla przedstawicieli państw rozszerzonego kartelu, spotkał się już wczoraj. Opublikował on także nowe prognozy, w których obniżył oczekiwania nadwyżki na globalnym rynku ropy naftowej w bieżącym roku. Obecnie szacuje on tegoroczną nadwyżkę na 800 tys. baryłek dziennie, czyli o 200 tys. baryłek dziennie mniej niż wcześniej.

DM BOŚ

Oczekiwania nadwyżki na światowym rynku ropy naftowej wiążą się przede wszystkim z już widocznym spowolnieniem w globalnej gospodarce. O ile póki co jeszcze popyt na ropę utrzymuje się w miarę wysoko ze względu na sezon letnich wyjazdów, to spadek popytu na paliwa może być lepiej widoczny jesienią. Z tej przyczyny, państwa OPEC+ mogą być niechętne zwiększaniu wydobycia bardziej niż jest to konieczne i potrzebne, chociażby pod kątem zaopatrzenia w surowiec państw europejskich.