Jak pandemia odbiła się na rynku nieruchomości magazynowych? Dlaczego są one bardziej odporne na zawirowania rynkowe? Jakie powierzchnie cieszą się największą popularnością? Jak rozwój e-commerce wpłynął na nieruchomości magazynowe? I jak będzie rozwijał się ten rynek? O tym będziemy rozmawiać w dzisiejszym Podcaście Antykryzysowym.

- Branża e-commerce z pewnością jest jednym z motorów napędowych sektora nieruchomości magazynowych. Działo się tak już przed wybuchem pandemii, a pandemia zdecydowanie przyspieszyła te zmiany, które niewątpliwie niezależnie nastąpiłyby w przeciągu najbliższych trzech, może pięciu lat. Handel aktualnie przechodzi do sieci, głównie dlatego, że jest to taka bezpieczna alternatywa do zakupów stacjonarnych. I niewątpliwie korzysta na tym cały sektor nieruchomościowy - Magdalena Szulc, dyrektor SEGRO na Europę Centralną.

