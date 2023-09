E-paragony to oszczędność kosztowa na poziomie 50-80 proc. względem papierowych

Oszczędności kosztowe na samym procesie fiskalizacji dzięki e-paragonom mogą sięgać od 50 do 80 proc. względem papierowych – przekazał PAP prezes Platformy Detalistów Cezary Pierzan. Dodał, że udział e-paragonów na tle papierowych w Polsce nie jest duży, ale dynamika ich wprowadzania się zwiększa.

E-paragon to cyfrowa alternatywa dla paragonów papierowych. Paragon tradycyjny z wersją elektroniczną zrównały pod względem prawnym przygotowane przez Ministerstwo Finansów przepisy, które weszły w życie 1 kwietnia 2020 r. Od tamtej pory e-paragony jako równoprawne dokumenty fiskalne mogą być wykorzystywane jako dowód zakupu m.in. w momencie zwrotu towaru czy reklamacji. Od strony technologicznej wystawianie e-paragonów stało się możliwe w maju 2022 roku dzięki eparagony.pl, pierwszemu HUB-owi tego typu w Polsce.

Platforma Detalistów podała, powołując się na badanie Deloitte "Otwartość Polaków na e-paragony", że 2/3 badanych Polaków słyszało i wie, czym jest e-paragon. 70 proc. ankietowanych jest też otwartych na korzystanie z tego rozwiązania. "Głównym motywatorem do wyboru e-paragonu jest gwarancja, że dane kupującego będą bezpieczne (40 proc. wskazań)" – stwierdzono.

Michał Kwieciński z eparagony.pl wskazał, że e-paragony obniżają koszty operacyjne, a automatyzacja zmniejsza wymiar roboczogodzin i usprawnia procesy logistyczne. Podkreślił także, że mają one wymiar proekologiczny. "Co roku w Polsce marnowane jest ponad 30 mln litrów wody oraz wycinane są lasy o powierzchni 115 boisk piłkarskich – tylko po to, aby zamienić je na papierowe paragony, które przeważnie i tak lądują w śmietniku" – stwierdził Kwieciński, cytowany w informacji.

Jak przekazał PAP prezes Platformy Detalistów Cezary Pierzan, oszczędności kosztowe na samym procesie fiskalizacji dzięki e-paragonom (papier, energia, serwisowanie i amortyzacja urządzeń) w zależności od skali i rodzaju biznesu mogą sięgać od 50 do 80 proc. Zaznaczył, że kalkulacje te są szacunkiem własnym witryny eparagony.pl dla polskiego rynku za rok 2022.

Pierzan dodał, że możliwe są też oszczędności czasowe związane z przyspieszeniem transakcji, z zastrzeżeniem, że "mogą pojawić się tylko w przypadku takich sposobów wydania e-paragonu, które nie wydłużają procesu sprzedażowego". "Dlatego np. okazywanie stałego państwowego identyfikatora sprzedawcy, który musi wykonać dodatkową czynność podczas każdej takiej transakcji, nie przyspieszy, a wręcz może wydłużyć proces sprzedaży" – zauważył prezes Platformy Detalistów.

Jak poinformował, w ciągu ostatniego roku "w eparagony.pl doszliśmy do etapu, gdzie nasi partnerzy wystawiają ich blisko milion miesięcznie". Przypomniał, iż e-paragony zaczęły być wystawiane w Polsce dopiero kilkanaście miesięcy temu, więc ich udział na tle paragonów papierowych nie jest duży. "Niemniej (...) dynamika jest coraz większa" – podkreślił.

Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na wystawienie klientowi przez sprzedawcę paragonu w postaci elektronicznej. Elementem systemu ich wydawania jest aplikacja mobilna napisana przez dowolnego producenta oprogramowania - wskazano na stronie podatki.gov.pl. Jak wyjaśniono, aplikacja taka na żądanie kupującego jednorazowo łączy się z systemem dystrybucji e-paragonów, aby pobrać wygenerowany, unikalny identyfikator, którym klient będzie posługiwać się przy kasie, żądając paragonu w postaci elektronicznej. Jedną z aplikacji do wyboru jest aplikacja Ministerstwa Finansów e-Paragony.