E-sprawozdania finansowe: co było największym wyzwaniem dla firm?

W procesie e-sprawozdawczości finansowej pojawiły się obiektywne trudności, niemające związku z poziomem przygotowania merytorycznego służb księgowych do zmian, które weszły w życie.

To wniosek z raportu „e-(r)-ewolucja” opublikowanego przez Oddział Wielkopolski w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. W ankiecie obejmującej pytania dotyczące poziomu przygotowania jednostki będącej pracodawcą lub klientem respondenta wypowiedziało się 914 przedstawicieli zawodów księgowych, pracujących zarówno w wewnętrznych działach finansowych firm (47 proc.), jak i w biurach rachunkowych (49 proc.) oraz innych podmiotach zaangażowanych w proces sprawozdawczości finansowej. Z tego zdecydowana większość (98 proc.) uczestniczyła aktywnie w tym procesie.

Najbardziej interesujących wniosków dostarcza analiza porównawcza odpowiedzi udzielonych przez respondentów z dwóch skrajnych grup: najsłabiej przygotowanych do zmian (ocena 1 lub 2 w skali 10-stopniowej) oraz najlepiej przygotowanych (ocena 9 lub 10). Zapytani o moment wystąpienia problemów w procesie e-sprawozdawczości najsłabiej przygotowani odpowiadali najczęściej (57 proc.), że pojawiały się one na każdym etapie. Natomiast odpowiedzi obu grup nie różnią się znacząco, jeśli chodzi o podpisanie e-sprawozdania (najlepiej przygotowani: 17,5 proc. vs najsłabiej przygotowani: 16,2 proc.), a także sporządzenie e-sprawozdania (odpowiednio: 8,8 proc. vs 6,5 proc.).

Szczegółowa analiza pokazuje, że źródłem problemów (niezależnie od poziomu przygotowania jednostek jako całości) była dostępność, a raczej niedostępność osób podpisujących i zatwierdzających sprawozdania. To z kolei wiąże się z poziomem ich świadomości, co podkreślili komentatorzy wyników, szczególnie co do różnic w poziomie przygotowania firm z wewnętrzną księgowością i tych, które są obsługiwane przez biura rachunkowe.

Warto przy tym podkreślić, że zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości to kierownik jednostki, a w spółkach kapitałowych zarząd oraz członkowie rady nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe, skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej spełniały przewidziane w niej wymagania.

— Należy mieć świadomość, że dzięki cyfryzacji sprawozdań i serwisowi e-KRS mają do nich dostęp zarówno pracownicy, dostawcy, jak i konkurenci — zwraca uwagę Piotr Hans, inicjator badania, członek zarządu Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

— To z kolei tworzy nowe narzędzie kształtowania pozytywnego wizerunku firm. Najlepsi gracze, którzy postawią na dobrą współpracę i aktywną komunikację na linii zarząd-księgowość, z pewnością będą potrafili to wykorzystać — podsumowuje Piotr Hans.

