East Value Research obniżył wycenę akcji Movie Games

W grudniu 2021 r. analityk wyznaczył cenę docelową akcji producenta gier na 85 zł. Zakładał wówczas, że przychody w 2022 r. wyniosą 48,3 mln zł, a zysk netto 23,8 mln zł. W maju tego roku prognozy nieznacznie tylko spadły, mocno w dół - do 47,5 zł - poszła natomiast cena docelowa, co autor rekomendacji tłumaczył wzrostem kosztu kapitału.

Teraz prognozy poszły jednak w dół - spodziewane przychody to 16,6 mln zł, a zysk netto 15,3 mln zł.

Kiedy East Value Research określał cenę akcji na 85 zł zakładał, że w 2022 r. odbędzie się 11 premier nowych gier. Do tej pory spółce udało się wypuścić na rynek tylko dwa tytuły. Według Adriana Kowollika jest to główny powód spadku spodziewanych przychodów. Dodatkowo analityk ma wątpliwości co do dotrzymania przez spółkę terminów następnych premier oraz podkreśla, że recenzje, które zdobywają już dostępne gry, są słabe. Na przykład premiera wyczekiwanego tytułu, czyli „Mythbusters: The Game” została przełożona na nieokreślony termin.