EBC: globalna gospodarka spowolni w 2019 r.

MyShop namierza sprytnych klientów

Konkurencja między sieciami handlowymi w Polsce na rynku spożywczym, odzieżowym czy elektronicznym nie słabnie, pole do popisu mają więc łowcy promocji. Według ubiegłorocznego raportu Mobile Institute, przygotowanego na zlecenie MyShop.mobi, 44 proc. Polaków aktywnie poszukuje okazji zakupowych, a proporcje rozkładają się mniej więcej po równo między płciami i grupami wiekowymi. To właśnie na takich „sprytnych zakupowiczach” biznes chce opierać MyShop.mobi, aplikacja na smartfony, za którą stoi spółka MyMLS.com. Jej udziałowcami są Karol Półtorak, do ubiegłego roku wiceprezes i szef finansów GPW, a obecnie wiceprezes CCC, a także — pośrednio — miliarder Dariusz Miłek, twórca i prezes CCC. — Aplikację pobrano już prawie 0,5 mln razy, w tym roku chcemy dojść do okrągłego miliona. Spodziewamy się, że w ciągu kilku najbliższych miesięcy osiągniemy próg rentowności — mówi Maciej Tygielski, CEO MyShop.mobi. Sieci zainteresowane Firma ruszyła w połowie 2015 r. Na początku chciała oferować aplikację, małym sklepom, które miały dzięki niej docierać z komunikatami marketingowymi do lokalnych klientów. — Pomysłem...