Europejski Bank Centralny, według źródeł Bloomberga, zbliża się do podjęcia decyzji o zniesieniu zakazu wypłaty dywidend przez banki od przyszłego roku.

Według nieoficjalnych doniesień, kilku członków rady nadzorczej Europejskiego Banku Centralnego, którzy poparli wstępne wnioski, aby banki zrezygnowały z dywidend, uważa, że dalsze przedłużanie zakazu wyrządza więcej szkody niż pożytku.

EBC zwrócił się wcześniej do pożyczkodawców, aby nie wypłacali dywidend w celu ochrony kapitału i kontynuowali udzielanie kredytów po tym, jak pandemia spowodowała spustoszenie w gospodarce. To posunięcie przyczyniło się do gwałtownego spadku akcji banków w tym roku, ale bank centralny wskazał, że jest to kompromis w zamian za bezprecedensową ulgę regulacyjną, jaką zapewnił im, aby przetrwać kryzys.

O dywidendzie zadecydują prawdopodobnie wskaźniki ekonomiczne, dane o wolumenie kredytów, które są objęte wakacjami płatniczymi oraz ocena, czy banki odłożyły wystarczającą ilość środków na pokrycie strat z niespłacanych pożyczek, których może być coraz więcej.

EBC zapowiedział, że w czwartym kwartale dokona przeglądu swojego stanowiska. Rzeczniczka odmówiła komentarza.