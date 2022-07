Echa pandemii na rynku ropy naftowej

W ostatnich dniach do pogłębienia tych obaw przyczyniły się doniesienia z Chin o powrocie wzrostu liczby zakażeń, w tym pojawienia się w Szanghaju wariantu Omikron. Zważywszy na brak nabytej odporności Chińczyków na skutki zakażenia koronawirusem, jak również prowadzoną w Chinach politykę „zera tolerancji” dla Covid-19, wzrost liczby przypadków koronawirusa budzi uzasadnione obawy o ponowne wprowadzenie lockdownów w kluczowych metropoliach tego kraju. To oznaczałoby kolejne już uderzenie w tamtejszy popyt na paliwa, a warto zaznaczyć, że Chiny to jeden z największych na świecie konsumentów ropy naftowej.

O ile świat obawia się wpływu recesji na popyt na paliwa, to trzeba przyznać, że czynnik ten przynajmniej neutralizuje inny kluczowy problem: niepewność związaną z dostawami ropy naftowej do Europy w obliczu coraz surowszych sankcji, narzucanych przez UE na Rosję. Jednak to właśnie ta niepewność nieustannie sprawia, że ceny ropy naftowej pozostają na poziomach trzycyfrowych.

Wysokie ceny paliw są niewygodne politycznie praktycznie na całym świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych. Z tej przyczyny amerykański prezydent, Joe Biden, gości właśnie z wizytą dyplomatyczną na Bliskim Wschodzie, aby rozmawiać na temat potencjalnego zwiększania produkcji m.in. przez Arabię Saudyjską. Jednak raczej nie ma co liczyć na szybkie deklaracje: USA muszą najpierw odbudować relacje z Saudyjczykami, co jest wyzwaniem w obliczu jednoczesnych negocjacji USA z Iranem, jak również współpracy Arabii Saudyjskiej i Rosji w porozumieniu naftowym OPEC+.