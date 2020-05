Efekt koronawirusa w branży IT

Rozmowa z Amanem Khanem, prezesem Beyond.pl.

Czy można mówić o efekcie koronawirusa w biznesie z punktu widzenia IT? Czy widzą państwo potrzebę zmiany modelu prowadzenia biznesu w waszej firme, które wynikałyby z pandemii? Czy takie potrzeby zgłaszają przedsiębiorcy, wasi klienci?

To bardzo trafne pytanie; my, w Beyond, nie przewidujemy zmian w modelu biznesowym z powodu koronawirusa. Nie ma takiej potrzeby – będziemy nadal służyć klientom jako dostawca rozwiązań hybrydowych w chmurze, kolokacji i zarządzania usługami.

Jeśli zaś chodzi o przedsiębiorstwa naszych potencjalnych klientów, to koncentrują się obecnie na zachowaniu swoich zasobów finansowych. Dlatego przekładają nie najbardziej pilne projekty inwestycyjne. To w pełni zrozumiałe. Jednocześnie kryzys zmusza przedsiębiorstwa do weryfikacji strategii IT. W obliczu osłabienia wynikającego z pandemii, zarządzający przedsiębiorstwami zadają sobie pytanie – czy chcemy nadal zarządzać wewnętrzną infrastrukturą IT i podejmować ogromne ryzyko? Czy też powinniśmy przyspieszyć naszą podróż do chmury i opracować plany ciągłości działania? Jak możemy zarządzać ryzykiem w takiej sytuacji kryzysowej?

Wesprę się z przykładem branży lotniczej gdzie kryzys jest głęboki. Koszty personelu, utrzymania flotylli i zaplecza zostały, podczas gdy samoloty zostały uziemione. Przed branżą stanęły gigantyczne wyzwania, jednak szefowie IT odczuli stosunkowo najmniejszy ból głowy. Dlaczego? Ponieważ większa część kosztów IT branży lotniczej jest związana z wielkością biznesu. Wiele linii lotniczych w ostatnich latach dokonało outsourcingu i migracji do środowisk chmurowych. Dzięki temu mają pełną kontrolę nad kosztami IT.

W jakich sektorach gospodarki widzi pan najsilniejszy wpływ koronawirusa na warstwę informatyczną?

Z naszych obserwacji wynika, że wpływ pandemii i reakcje przedsiębiorstw na nią, nie są wszędzie jednakowe. Bez wątpienia branża turystyczna, gastronomiczna i wszelkie usługi bezpośrednie najbardziej cierpią z powodu pandemii. Także przemysł motoryzacyjny stoi przed wielkimi wyzwaniami. Jednak wiele segmentów gospodarki – w tym handel detaliczny – szybko dostosowało swoje modele biznesowe, procesy i systemy informatyczne do sytuacji, co pomaga im generować nowe źródła przychodów i zmniejszać negatywny wpływ pandemii. Podobnie e-usługi, e-learning i przedsiębiorstwa medialne (media enterprises) traktują kryzys jako szansę na przyciągnięcie nowych klientów. Umożliwia im to pośrednictwo internetu, silne, stabilne łącza i wygodny dostęp do zaplecza informatycznego oraz baz danych.

Pandemia spowodowała zmiany zarówno w relacjach zewnętrznych firm, jak i w ich wewnętrznych strukturach, co nie pozostaje bez wpływu rozwiązania biznesowe. Czego uczy nas kryzys pandemiczny?

Nie ma wątpliwości co do wartości i znaczenia osobistego kontaktu i komunikacji. Kryzys pandemiczny pokazał jednak, że wielu przedsiębiorstwom udaje się zdalne zarządzanie i prowadzenie działalności mimo restrykcji, m.in. ograniczających podróże i kontakty fizyczne. Ma to swój pozytywny wydźwięk. W ciągu nieco ponad dwóch miesięcy poziom emisji CO 2 spadł o 8 proc. To najwyższa wartość spadku osiągnięta dotąd w jakimkolwiek regionie, kraju czy kontynencie. Kryzys nauczył nas, że model biura domowego może być równie skuteczny jak stanowisko w siedzibie firmy. Wystarczy sprawne łącze.

Kryzys podkreślił też znaczenie automatyzacji w przedsiębiorstwach i efektywności, również kosztowej, rozwiązań online. Jeśli procesy są zautomatyzowane, wewnętrzne zespoły mogą znacznie efektywniej zarządzać biznesem i ograniczać negatywny wpływ do minimum. Podsumowując, możemy spodziewać się, że przed zespołami IT stawiane będą jeszcze wyższe oczekiwania w obszarze zapewnienia ciągłości biznesowej i wysokich SLA. Wiele z nich przechodzi właśnie przyspieszony proces decyzyjny dotyczący podróży do chmury, ponieważ jest to jedyna droga, by skoncentrować swoją energię i zasoby na optymalizacji procesów biznesowych, a systemy IT na szybkim i skutecznym wsparciu działalności przedsiębiorstwa i rozwoju biznesu.

Czego teraz oczekują klienci biznesowi, np. w związku ze wzmożoną pracą zdalną, likwidacją powierzchni biurowej itd?

Sytuacja, w której się znajdujemy, wymusiła na wielu firmach błyskawiczne przeniesienie pracy biurowej do przestrzeni online. Klienci oczekiwali naszego wsparcia w zakresie stworzenia warunków do sprawnego i bezpiecznego zautomatyzowania procesów biznesowych, rozszerzenia VDI (virtual desktop integration) czy przenoszenia aplikacji do chmury.

W ostatnim czasie niektórzy z naszych klientów chcieli bardzo szybko migrować część aplikacji do chmury. Dzięki naszemu zespołowi byliśmy w stanie wspierać ich mimo kryzysu epidemicznego. Widzimy, że przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się również na wybór środowisk chmury hybrydowej. Coraz szersza grupa firm jest zainteresowana outsourcingiem własnej infrastruktury IT do zewnętrznych centrów danych. Ich decyzje wiążą się z kolei z poszukiwaniem partnera, który może zarządzać takimi środowiskami. Dokładnie to robimy. Niezależnie od pandemii kluczowym obszarem wspierania naszych klientów jest podejmowanie działań gwarantujących przedsiębiorstwom niezakłóconą ciągłości działania i odzyskiwania zasobów po awarii. Nasza infrastruktura musi być dostępna w pełnej gotowości non-stop, 24x7x365. Możemy z dumą powiedzieć, że nie zawiedliśmy naszych klientów. W ciągu ostatnich 10 lat utrzymywaliśmy 100 proc. dostępności w naszych centrach danych i jest to doceniane przez naszych klientów.

Co Beyond.pl proponuje firmom w świetle obecnych wyzwań? I jaką rolę widzi dla siebie teraz i w najbliższej przyszłości?

Naszą wizją jest GoBeyond, czyli ciągłe znajdowanie innowacyjnych rozwiązań służących przedsiębiorcom. Sukcesywnie realizujemy to zadanie wspólnie z naszymi partnerami technologicznymi z sieci partnerskiej, zwłaszcza z dostawcami usług SaaS. Naszej pracy nie widać gołym okiem, tak jak np. w produkcji, ale sukces naszych klientów świadczy o nas.

