Efektywny transport - łączymy kolej i porty

Rekordowe inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. w infrastrukturę kolejową poprawiają dostęp do portów Szczecin i Świnoujście.

Rozmowa z Ireneuszem Merchel, Prezesem Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Ireneusz Merchel

Prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Rok 2018 był rekordowy pod względem ilości przeładunków w polskich portach – 101,19 mln ton, z czego blisko 29 mln ton przeładowano w zespole portowym Szczecin - Świnoujście. Czy dzięki poprawie dostępu kolejowego do portów w Szczecinie I Świnoujściu polskie porty będą na szczycie przeładunkowego podium?

Efektem inwestycji o wartości ponad 1,5 mld złotych, współfinansowanej przez Unię Europejską w ramach Instrumentu „Łącząc Europę”, będzie zwiększenie przepustowości kolejowej portu w Świnoujściu o 60 proc., a portu w Szczecinie o około 100 proc.

To znaczące wzrosty. Przewidywania mówią o wzroście potencjału przeładunkowego polskich portów do 215 mln ton w 2020 r. Proszę pamiętać, że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. równolegle realizują bliźniaczy (wart ponad 3,3 mld zł) projekt poprawy dostępu kolejowego do portów w Gdańsku i w Gdyni. Jestem pewien, że dzięki tym, rekordowym inwestycjom w poprawę infrastruktury kolejowej polskie porty odzyskają swoją świetność stając się wiodącymi portami na południowym Bałtyku.

Jakie będą najważniejsze elementy inwestycji i jakie przyniosą korzyści?

Poprawa dostępu kolejowego do portów ma znaczący wpływ na sprawność sieci kolejowej. W tym przypadku lepszy będzie przewóz towarów - modernizacja infrastruktury poprawi integrację portów z innymi uczestnikami łańcuchów transportowych od strony lądu. Dzięki inwestycji w portach Szczecin i Świnoujście będzie można dostarczać więcej towarów w krótszym czasie.

Dla portów w Szczecinie i w Świnoujściu projekt przewiduje m.in. modernizację 90 km torów, 285 rozjazdów, modernizację 22 przejazdów kolejowo-drogowych oraz pełną elektryfikację. Montaż nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym i systemów telekomunikacyjnych zapewni sprawne przejazdy składów. Dzięki inwestycji możliwa będzie obsługa dłuższych, 740-metrowych pociągów o nacisku zwiększonym do 221 kN na oś.

Pociągi będą mogły przewozić więcej towarów, zwiększona będzie przepustowość wszystkich portów tzn. w Trójmieście oraz w Szczecinie i Świnoujściu. Zadaniem wykonawcy inwestycji jest najpierw opracowanie projektów wykonawczych, a potem wykonanie robót. Podpisana w lipcu 2019 umowa mówi, że całość robót powinna być zrealizowana do 30 czerwca 2022 roku.

Misja portów brzmi: „Szczecin i Świnoujście wiodącymi portami na południowym Bałtyku”. Czy będą też nowoczesne i konkurencyjne wobec innych portów Morza Bałtyckiego?

Prace związane ze wspomnianą inwestycją PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. będą miały przede wszystkim charakter modernizacyjny, a nie naprawczy. Od 50 proc. do 100 proc. zwiększy się przepustowość torów kolejowych, a to powinno dać podwojenie obrotu ładunkowego praktycznie we wszystkich grupach ładunkowych w porcie Szczecin. To bardzo piękny port, który zasługuje na inne niż dotychczas miejsce i na to, aby konkurować z najważniejszymi portami znajdującymi się na południowym Bałtyku. Polepszenie infrastruktury kolejowej spowoduje nie tylko wzrost konkurencyjności polskich portów poprzez zwiększenie możliwości przeładunkowych, ale także wpłynie na podniesienie roli polskich portów w obrocie międzynarodowym.

Projekt „Poprawa dostępu kolejowego do portów morskich w Szczecinie i Świnoujściu” jest współfinansowany przez Instrument Unii Europejskiej „Łącząc Europę”

