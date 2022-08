EIA prognozuje rekordowe wydobycie gazu i eksport LNG w USA

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Amerykańska Administracja Informacji Energetycznej (EIA) oczekuje rekordowego wydobycia gazu ziemnego w USA w tym i przyszłym roku, donosi Reuters.

W opublikowanym we wtorek raporcie EIA prognozuje, że w 2022 roku wydobycie gazu wzrośnie w USA do 95,59 mld stóp sześciennych dziennie. W 2023 roku ma wzrosnąć do 100,02 mld stóp sześciennych dziennie. Dotychczasowy rekord wynosił 93,55 mld stóp sześciennych dziennie i padł w 2021 roku.