EIA prognozuje rekordowe zużycie energii w USA w tym roku

Jeśli zużycie energii jest miarą aktywności gospodarki, to z amerykańską nie jest w tym roku tak źle jak twierdzą niektórzy, wynika z informacji przekazanej przez Reutersa.

Amerykańska Administracja Informacji Energetycznej (EIA) prognozuje rekordowe zużycie energii elektrycznej w tym roku w USA. Popyt ma wzrosnąć do 4027 mld kWh z 3930 mld kWh w 2021 roku. W 2023 roku ma osłabnąć do 4018 mld kWh. Reuters przypomina, że w pandemicznym 2020 roku popyt spadł do 3856 mld kWh. Dotychczasowy rekord wynosił 4003 mld kWh i padł w 2018 roku.

fot. Bloomberg EIA prognozuje, że udział elektrowni gazowych w produkcji energii wyniesie w tym roku do 37 proc. i będzie tak sam jak rok wcześniej. Udział elektrowni węglowych spadnie do 22 proc. z 23 proc. w 2021 roku, a w 2023 roku do 20 proc. Udział elektrowni wykorzystujących OZE wzrośnie w tym roku do 22 proc. z 20 proc. w 2021 roku, a w 2023 roku sięgnie już 24 proc. Udział elektrowni atomowych spadnie w tym roku do 19 proc. z 20 proc. w 2021 roku. W 2023 roku wzrośnie do 20 proc.

