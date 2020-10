eID i usługi zaufania w drodze do szerokiego zastosowania

Analizy i dyskusje toczone przez kilkudziesięciu polskich i europejskich ekspertów podczas Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania 2020 obserwowało zdalnie 500 gości, w tym 200 zagranicznych. Uczestnicy zgodzili się, że COVID-19 przyspieszył wdrożenie e-podpisu.

Europejskie Forum Podpisu Elektronicznego i Usług Zaufania (EFPE 2020), zorganizowane przez Asseco i Certum by Asseco 30 września br. w Szczecinie, było największą międzynarodową konferencją w Europie poświęconą elektronicznym usługom zaufania, w tym e-podpisowi, a także e-identyfikacji i bezpieczeństwu. Tematem przewodnim tegorocznej edycji spotkania było „Trusted economy”.

Zobacz więcej Podpis elektroniczny staje się niezbędnym elementem zdalnie prowadzonego biznesu - powiedział Andrzej Dopierała, prezes Asseco Data Systems podczas otwarcia Europejskiego Forum Podpisu Elektronicznego. Na zdjęciu z lewej, w towarzystwie Jarosława Kuźniara, prowadzącego EFPE 2020.

Naukowcy, reprezentanci władz państwowych i samorządowych, instytucji unijnych oraz przedsiębiorcy z całego świata analizowali aktualne trendy rynkowe i zmiany prawne dotyczące e-podpisu w czterech blokach tematycznych. Zgodnie podkreślali, że pod wpływem COVID-19 doszło do ożywienia na polskim i europejskim rynku eID. Uczestnicy konferencji mogli nie tylko śledzić kolejne wystąpienia, lecz również dyskutować w trybie online – zadawali pytania referentom, komentowali ich wystąpienia i uzupełniali je własnymi uwagami.

EFPE 2020 było okazją do podzielenia się przykładami wdrożeń eID i usług zaufania w gospodarce, a także do zaprezentowania raportu „Trusted economy in new normal”. Dokument przygotowany przez Asseco Data Systems, Deloitte i Obserwatorium.biz ukazuje, w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na wykorzystanie narzędzi elektronicznych do identyfikacji i zawierania umów.

Stosowanie i weryfikacja

Wiosną 2020 r. silny impuls zmusił przedsiębiorstwa oraz instytucje publiczne do wdrożenia narzędzi cyfrowych. Cyfryzacja procesów, planowana i uznawana za potrzebną, naraz doczekała się realizacji. Ponad 90 proc. firm wdrożyło w tym czasie przynajmniej jedno działanie z zakresu szeroko rozumianej transformacji cyfrowej.

Andrzej Dopierała, prezes Asseco DS, podkreślił na otwarciu EFPE 2020, że e-podpis stał się niezbędnym elementem zdalnie prowadzonego biznesu. To dlatego digitalizacja przyspieszyła m.in. w obszarze transakcji – oświadczeń woli, identyfikacji i podpisywania umów. W Polsce jest aktywnych ponad 600 tys. certyfikatów kwalifikowanych. W ciągu minionego roku ich liczba zwiększyła się o około 100 tys., co oznacza dynamiczny wzrost aż o 17 proc.

E-podpis jest głównie wykorzystywany przy sygnowaniu rocznych sprawozdań finansowych. Z raportu „Trusted economy in new normal” wynika, że taką praktykę stosuje 63 proc. firm.

Zdaniem Siminy Mut, Partner, CE Legal Leader w Deloitte Legal, koronawirus doprowadził do zweryfikowania w praktyce przydatności europejskich regulacji, m.in. eIDAS, które zdefiniowały narzędzia do usług zaufania i e-identyfikacji.

– Okazało się, że są wykorzystywane jedynie częściowo. W praktyce firmy i administracja publiczna wolą sięgać po rozwiązania doraźne i zastępcze. Zaistniała sytuacja oznacza konieczność rewizji podejścia regulatorów, ale też biznesu do usług zaufania i eID, by stały się powszechniejsze – stwierdziła Simina Mut.

Wielość rozwiązań do e-identyfikacji charakterystyczna jest nie tylko dla Włoch, ale i dla reszty krajów europejskich, np. na polskim rynku działa pięciu kwalifikowanych dostawców usług zaufanych.

Cyfrowa tożsamość

Charakteryzując podejście do transformacji cyfrowej we Włoszech, Riccardo Genghini, przewodniczący ETSI ESI, wskazał, że od początku administracja publiczna i biznes traktowały to wyzwanie odmiennie. Wprawdzie obie strony dostrzegły w cyfryzacji ogromną szansę, ale w sferze realizacji działały niezależnie od siebie. Znalazło to odzwierciedlenie także w pracach nad rozwojem e-podpisu i usług zaufania.

– Obecnie we Włoszech działa aż 191 dostawców usług zaufanych, a 50 z nich to firmy włoskie. Politycy, urzędnicy i biznesmeni zgodnie dostrzegają w eID szansę na większą przejrzystość działań i ukrócenie korupcji, ale brakuje interoperacyjności między poszczególnymi rozwiązaniami – przyznał włoski ekspert.

We krajach nordyckich, poza Islandią, ponad 90 proc. mieszkańców ma dostęp i użytkuje eID – referował Jon Ølnes, Product Manager, Signicat AS z Norwegii, która integruje około 30 systemów eID stosowanych w 13 krajach świata.

– Oznacza to, że nasze rozwiązania już działają transgranicznie – komentował.

Z kolei Dan Johnson, Vice President Digital Identity, C&IS w Mastercard, zachęcał do zaangażowania w budowę zaufania do świata cyfrowego przez podwojenie wysiłków nad standaryzacją tożsamości cyfrowej.

– 90 proc. organizacji, dzięki wystandaryzowaniu cyfrowej tożsamości, mogłoby obniżyć koszty obsługi klientów o 90 proc. – prognozował.

E-podpis działa

E-podpis powoli, ale stopniowo łamie przeszkody i wchodzi do użytku. Jednym z dowodów na to jest wdrożenie w Santander Consumer Bank Polska.

– Zaczynaliśmy od podpisu kwalifikowanego w procesach wewnętrznych, ale teraz stawiamy na zastosowanie go również w procesach zewnętrznych. Klienci naszego banku otrzymują dziś wszystkie dokumenty e-mailem, a do podpisania umowy wystarczy telefon i SMS – mówiła Monika Ścibor-Staniszewska z Santander Consumer Bank.

W polskich firmach użycie rozwiązań do e-identyfikacji ma przede wszystkim na celu umożliwienie pracy zdalnej – wskazuje 56 proc. respondentów ankiety omawianej we wspomnianym raporcie. Drugim obszarem zastosowań (51 proc.) są właśnie procesy wewnętrzne w firmie, dotyczące obiegu dokumentów i podpisywania umów on-line – wynika z raportu „Trusted economy in new normal”.

Urząd Dozoru Technicznego w ciągu miesiąca wdrożył rozwiązanie SimplySign w 32 biurach regionalnych dla 1300 osób. Dzięki tej zmianie wyeliminował w comiesięcznym obrocie papier o objętości jednego wagonu towarowego.

Również w Żabka Polska, największej sieci detalicznej typu convenience, rozwiązania identyfikacji cyfrowej stają się dźwignią cyfryzacji. Mateusz Benyk, IT Project Manager w Żabka Polska, pokazał, jak ich stosowanie przekłada się nie tylko na rezygnację z używania papieru, ale też na odchodzenie od posługiwania się drukarkami i skanerami – ten sprzęt traci przydatność, gdy w użycie wchodzą dokumenty podpisane elektronicznie.

Z kolei Emilia Sęk i Aleksandra Rudzka z BFF Banking Group przedstawiły przykład użycia identyfikatorów cyfrowych do przeobrażania usług finansowych. Wdrożenie SimplySign, chmurowej usługi kwalifikowanego e-podpisu w formie mobilnej aplikacji, umożliwiło pracownikom BFF elektroniczne podpisywanie wszystkich dokumentów, niezależnie od urządzenia, z jakiego korzystają.

Regulacje i praktyka

Skuteczne zawieranie umów drogą elektroniczną w dużym stopniu zależy od legalności takich działań w wymierzach krajowym i transgranicznym. Unijne rozporządzenie eIDAS określa wymagania, którym powinien sprostać kwalifikowany e-podpis o wysokim standardzie, zapewniającym jego moc prawną w całej UE.

– Wspólnota Europejska ma potencjał, by stać się światowym liderem w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, usług zaufania i podpisu cyfrowego – przekonywał Michael Butz z European Signature Dialog i A-Trust. Przyznał też, że RODO i eIDAS są z jednej strony uznawane jako regulacje nadające kierunek zmianom w skali globalnej, ale z drugiej krytykowane jako regulacje zbyt zbiurokratyzowane.

– Ambicji nam nie brakuje, ale w praktyce transgraniczność usług zaufania istnieje tylko w teorii. Potrzebujemy harmonizacji e-identyfikacji, by mieć jedno podejście w całej Europie – zaapelował Bertrand Bouteloup, Deputy General Manager Ariadnext.

– Za stosowaniem jednolitych w skali europejskiej metod e-identyfikacji przemawiają potencjalne ogromne oszczędności. Jednak przełamanie oporów psychologicznych, a także barier prawnych wynikających z regulacji obowiązujących w poszczególnych krajach to wciąż wyzwanie. Trudności praktyczne sprawiają, że pozostajemy na poziomie postulatów – analizował Andrea Caccia, niezależny ekspert z Włoch.

Doświadczenia ostatnich miesięcy dowodzą, że Europa potrzebuje nie tylko transgranicznych, ale jednocześnie interoperacyjnych e-identyfikatorów.

– Już ponad 6 tys. banków i instytucji kredytowych w Europie posługuje się różnymi formami e-identyfikacji. Dlatego unijne regulacje eIDAS i PSD2 należy traktować jako regulacyjny impuls skierowany do sektora finansowego w Europie, by wspierał aktywności zmierzające do upowszechnienia e-podpisu – zauważył Gabor Monori, Business Development Executive w węgierskim Microsec.

Niepohamowana cyfryzacja

Prawo nie nadąża za technologią, eIDAS to wyrafinowany system prawny w skali świata. Jednak zdaniem prof. Dariusza Szostka z Uniwersytetu Opolskiego w dyskusji o upowszechnieniu e-podpisu lepiej skupiać się nie na tym, co dotąd zrobiono, ale co dalej, jaka wizja na przyszłość. Zgodził się z nim Artur Miękina z Asseco DS, który przyznał, regulacje ze swej natury usztywniają procesy biznesowe. Lepiej więc się zastanawiać, jak poprawiać procesy i poddawać je digitalizacji, nie zaś czekać na idealne przepisy.

– Prawnik nowego typu powinien pomagać w tym, by stosowanie regulacji nie zabijało elastyczności działań biznesowych – podkreśliła z kolei Marta Gocał, Managing Associate w Deloitte Legal.

Sektor publiczny skorzystał na pandemii, bo doszło do przełamania tkwiących w nim od lat barier hamujących cyfryzację – kultu papieru i pieczątek.

– Popularyzacja profilu zaufanego to jaskółka zmian; cyfryzacji nie da się zatrzymać – podkreślił Karol Okoński, lider usług cyberbezpieczeństwa dla sektora publicznego w PwC PL & CEE.

Na zakończenie Tomasz Litarowicz, szef konferencji reprezentujący Asseco DS, stwierdził, że tematy związane z e-podpisem zyskują na znaczeniu i 2020 r. zapisze się jako przełomowy dla transformacji cyfrowej.

