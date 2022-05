Ekonomiści: EBC w lipcu podniesie stopy o 25 pb, do końca roku będą na plusie

Badanie agencji przeprowadzone wśród ekonomistów nie pozostawia złudzeń. Zdecydowana większość z nich oczekuje w lipcu pierwszej od ponad dekady podwyżki stawki. Zakładają, że wzrośnie ona o 25 punktów bazowych z poziomu -0,50 proc. Do końca września prawdopodobnie „zmuszona” będzie do wyjścia na „zer” lub nawet odzyskania dodatniej wartości. Może tak się stać nawet jeśli istnieje ryzyko recesji w ciągu roku, której szanse wyceniane są obecnie na około 30 proc.

Do niedawna jeszcze ekonomiści prognozowali, że EBC będzie czekał z zacieśnieniem polityki stóp procentowych do ostatniego kwartału bieżącego roku. Jednak rekordowa inflacja w strefie euro, która wspięła się już do poziomu 7,5 proc. nie daje EBC wyjścia, choć instytucja jeszcze jakiś czas temu deklarowała przecież, że stopy jeśli w końcu zaczną iść w górę to będzie to miało miejsce najwcześniej w 2023 r.

Spośród 46 z 48 ekonomistów, którzy spodziewają się wzrostu stopy depozytowej w trzecim kwartale, 26 stwierdziło, że do końca tego okresu stopy wzrosną o 50 punktów bazowych, co oznacza ruchy o ćwierć punktu zarówno podczas lipcowego, jak i wrześniowego posiedzenia.

Kolejnych 18 respondentów stwierdziło, że stopa depozytowa wzrośnie tylko o 25 pb w III kwartale, a dwóch stwierdziło, że do końca kwartału wzrośnie tylko o 10 punktów bazowych do -0,40 proc.

Przeważa jednak zdecydowanie pogląd, że do końca 2022 r. stopy nie będą już ujemne. Jak wynika z ankiety Reutersa, około 90 proc. ekonomistów (43 z 48), spodziewa się, że stopa depozytowa wyniesie do tego czasu 0 proc. lub więcej, przy czym 44 proc. (21 z 48) twierdzi, że kształtować się będzie na poziomie +0,25 proc. Z kolei 8 proc. respondentów jest zdania, że będzie to aż +0,50 proc.