Perspektywa utrzymania przez Fed głównej stopy w pobliżu zera przez najbliższe pięć lat to dobra wiadomość dla rynków akcji.

- Nie byłbym zaskoczony gdyby stopy był wciąż zerowe za pięć lat –powiedział Jason Furman, były główny doradca ekonomiczny Białego Domu, a obecnie profesor Uniwersytetu Harvarda.

Fed utrzymywał zerową stopę przez siedem lat podczas i po zakończeniu ostatniego kryzysu finansowego. Zdecydował się ją podwyższyć dopiero w grudniu 2015 roku. Były wiceszef Fed, Alan Blinder wątpi, czy obecnie potrwa to równie długo, zaznaczając, że mówiłby pewnie to samo kiedy Fed obniżał po raz pierwszy stopę do zera w grudniu 2008 roku.

- Można sobie spokojnie wyobrazić, że znów potrwa siedem lat zanim stopy wzrosną, biorąc pod uwagę jak trudno Fed spowodować większą inflację – powiedział Roberto Perli, pracujący wcześniej w Fed, a obecnie partner w Cornerstone Macro.

W ostatniej dekadzie zajęło ponad trzy lata aby realny PKB powrócił do poziomu sprzed kryzysu 2007-2009. Jednak tym razem odbudowa gospodarki ma trwać krócej. Peter Hooper, szef globalnej analizy w Deutsche Banku uważa, że PKB powróci do poziomu z pierwszego kwartału w pierwszej połowie 2022 roku.