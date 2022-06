Ekonomiści: następna podwyżka stóp w USA o 75 pkt. bazowych

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl

Ekonomiści oczekują, że Fed będzie podwyższał stopy o więcej niż 25 pkt. bazowych przynajmniej do listopada, informuje Reuters powołując się na wyniki przeprowadzonego sondażu.

75 proc. uczestników sondażu oczekuje podwyżki stóp o 75 pkt. bazowych na lipcowym posiedzeniu FOMC, w wyniku czego stopa funduszy federalnych osiągnie tzw. neutralny poziom 2,25-2,50 proc. Kolejna podwyżka, we wrześniu, ma wynosić 50 pkt. bazowych, uważa zdecydowana większość ekonomistów. Opinie są dość równo podzielone jeśli chodzi o to, czy FOMC podwyższy stopy w listopadzie o 25 pkt., czy o 50 pkt. bazowych. Większość ekonomistów zgadza się, że podwyżka w grudniu wyniesie 25 pkt. bazowych. To oznaczałoby wzrost stopy funduszy federalnych do 3,25-3,50 proc. na koniec roku, czyli 75 pkt. bazowych więcej niż wskazywały wyniki sondażu przeprowadzonego zaledwie dwa tygodnie wcześniej.