Ekonomiści oczekują pierwszej podwyżki stóp EBC już w tym roku

Siedziba Europejskiego Banku Centralnego (EBC) we Frankfurcie

Ankieta przeprowadzona przez agencję pokazała, że dominuje obecnie przekonanie, że EBC będzie zmuszony przyspieszyć zacieśnianie polityki pieniężnej, podnosząc stawki procentowe już w tym roku, zamiast spodziewanego takiego działania w roku 2023. Większość ekonomistów prognozuje podniesienie stopy depozytowej do -0,25 proc. z rekordowo niskiego poziomy -0,50 proc. Są jednak podzieleni odnośnie terminu w jakim miałoby dojść do pierwszej podwyżki. Najwięcej zwolenników ma podwyżka, w III lub IV kwartale br.

Ankietowani oczekują również, że EBC zakończy swój program zakupów awaryjnych na wypadek pandemii w marcu. Ponad dwie trzecie respondentów prognozuje też, że równoległy program skupu aktywów, uruchomiony przed pandemią, zostanie zamknięty do września.

Uaktualnione zostały też projekcje związane z inflacją. Wzrost cen w strefie euro wyniesie w tym roku średnio 3,8 proc. i spadnie poniżej celu EBC na poziomie 2 proc. do 1,8 proc. w 2023 r. W styczniu prognozy wynosiły odpowiednio 3,0 i 1,7 proc.

Z kolei szacunki dla PKB zakładają, że w I kw. 2022 r. jego wzrost spowolni do 0,3 proc. (wcześniej 0,4 proc.), osiągnie szczyt na poziomie 1,2 proc. w II kw. by następnie wyhamować do 1,0 proc. w III kw. i 0,7 proc. w ostatnich trzech miesiącach br. Wcześniejsza prognoza zakładała tymczasem +0,5 proc. w I kw. 1,1 proc. w II, +0,9 proc. w III i 0,7 proc. w IV kw.

Całoroczna projekcja na 2022 r. mówi o wyniku rzędu 3,9 proc. (spadek z 4,0 proc.) i 2,5 proc. w 2023 r. wobec styczniowej prognozy na poziomie 2,4 proc.