Ekonomiści: w listopadzie podwyżka stóp Banku Anglii

Ekonomiści Goldman Sachs, JP Morgan i Credit Suisse prognozują, że Bank Anglii podwyższy stopy jeszcze w tym roku po „jastrzębich” sygnałach jego szefa.

W opublikowanych w poniedziałek raportach ekonomiści Goldman Sachs, JP Morgan Chase i Credit Suisse przewidują rozpoczęcie podwyżek stóp przez Bank Anglii w listopadzie i ich kontynuację w przyszłym roku. W niedzielę szef banku centralnego Andrew Bailey zasygnalizował, że Bank Anglii „będzie musiał działać” aby uniemożliwić utrwalenie się oczekiwań inflacyjnych.

Allan Monks, ekonomista JP Morgan w Londynie przewiduje, że w listopadzie główna stopa wzrośnie do 0,25 proc., a do sierpnia przyszłego roku osiągnie 0,75 proc. Goldman Sachs prognozuje trzy podwyżki stóp począwszy od listopadowej i osiągnięcie 0,75 proc. już w maju oraz 1,0 proc. do końca 2022 roku. Sonali Punhani z Credit Suisse uważa, że po rozpoczęciu podwyżek w listopadzie główna stopa sięgnie 0,5 proc. do końca pierwszego kwartału przyszłego roku i nastąpi pauza w związku ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego w Wielkiej Brytanii.