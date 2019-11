Ekonomiści: wojna handlowa nie skończy się w 2020 roku

Ekonomiści uważają, że amerykańsko-chińska wojna handlowa nie zakończy się w nadchodzącym roku, nie należy także oczekiwać rychłej poprawy sytuacji gospodarczej pomimo osłabienia obaw recesji w USA, informuje Reuters powołując się na wyniki przeprowadzonego badania.

Z badania przeprowadzonego w dniach 8-13 listopada wynika, że ekonomiści spodziewają się cięcia stopy procentowej w USA o 25 pkt. bazowych dopiero w trzecim kwartale przyszłego roku. W badaniu przeprowadzonym trzy tygodnie wcześniej prognozowali cięcie stóp na początku 2020 roku.

75 proc. badanych nie spodziewa się permanentnego końca wojny handlowej USA i Chin w przyszłym roku.

- Globalne otoczenie gospodarcze pozostanie trudne, dolar amerykański pozostanie względnie stabilny i jesteśmy mniej pozytywnie nastawieni co do wojny handlowej, niż rynek to wycenia obecnie. Mówienie o wycofywaniu ceł i podobnych rzeczach, nie jesteśmy tak pewni, że faktycznie to nastąpi - powiedział James Knightley, główny ekonomista w ING. - Sądzimy, że jest możliwość pogorszenia otoczenia wzrostu, przy dość łagodnej inflacji, co dałoby Fedowi szansę na jeszcze trochę stymulacji – dodał.

Mediana szacowanego przez ekonomistów prawdopodobieństwa recesji w USA w przyszłym roku spadła do 25 proc. z 35 proc. w poprzednim badaniu. Prognoza wzrostu gospodarczego w trzecim kwartale to 1,9 proc. Ekonomiści uważają, że tempo ekspansji utrzyma się w pobliżu tej wartości aż do drugiej połowy 2021 roku.