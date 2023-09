Ekonomista PKO BP: inflacja w sierpniu obniżyła się do 10,1 proc. PAP

Ekonomista banku PKO BP Kamil Pastor nie spodziewa się rewizji inflacji za sierpień, jego zdaniem wskaźnik ten spadł do 10,1 proc. W rozmowie z PAP wskazał on, że we wrześniu inflacja spadnie poniżej 9 proc.

Posłuchaj Zostań subskrybentem i słuchaj tego oraz wielu innych artykułów w pb.pl