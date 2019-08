Ekonomistka PKO BP: zrównoważenie budżetu państwa jest osiągalne

Zrównoważenie budżetu państwa w przyszłym roku, co planuje rząd, jest osiągalne ze względu na bardzo dobrą kondycję gospodarki; nominalnie spowolnienie dynamiki PKB będzie minimalne, ocenia Marta Petka Zagajewska, ekonomistka z PKO BP.

Jak podała w poniedziałkowym wydaniu "Rzeczpospolita", która powołuje się na źródła zbliżone do rządu, budżet państwa w 2020 roku ma być zrównoważony. "Ma to być pierwszy w historii ostatnich 30 lat plan finansowy, w którym założono, że kasa państwa będzie zrównoważona. To znaczy, że nie trzeba będzie pożyczać pieniędzy, by móc zrealizować wszystkie konieczne wydatki" - napisano. "Dotychczas wszystkie budżety opierały się na deficycie zarówno, jeśli chodzi o projekt jak i wykonanie" - przypomina "Rz".



Rzecznik prasowy ministra finansów Paweł Jurek powiedział w poniedziałek PAP, że budżet na 2020 rok będzie prorozwojowy i prospołeczny; dodał, że jego szczegóły zostaną przedstawione po przyjęciu wstępnego projektu przez rząd.



"Patrząc na różne informacje szczątkowe i otoczenie, w którym budżet na 2020 r. będzie realizowany widać, że osiągnięcie tych dwóch celów, które na pozór może wydawać się sprzeczne - czyli z jednej strony budżet prospołeczny, który niesie ze sobą wzrost transferów społecznych, ale drugiej strony jego zrównoważenie jest rzeczywiście osiągalne" - oceniła Petka Zagajewska.



Zdaniem ekspertki, "czynnikiem sprzyjającym sytuacji finansowej Skarbu Państwa" będzie przede wszystkim wciąż bardzo dobra kondycja gospodarki. "Chociaż oczekujemy, że w ujęciu realnym dynamika PKB będzie wyhamowywała, to nominalnie, co jest kluczowe z punktu widzenia podstawy dla wpływów podatkowych, spowolnienie będzie tylko minimalne" - powiedziała.



W ocenie Petki Zagajewskiej wpływy podatkowe będzie także wspierała struktura wzrostu gospodarczego z wciąż bardzo silną rolą konsumpcji. "Na to nakładają się jeszcze postępujące, kolejne, działania nakierowane na poprawę ściągalności podatków. To sprawia, że po stronie dochodowej budżet będzie miał solidne wpływy" - podkreśliła.



Jak dodała, na te tradycyjne czynniki w przyszłym roku będą się też nakładać wpływy o charakterze jednorazowym. "Będziemy mieli zastrzyk dla budżetu w postaci opłaty przekształceniowej, szykuje się też aukcja częstotliwości 5G, co także będzie budżet dodatkowymi środkami zasilało" - wyjaśniła.



Według niej zestawienie tych czynników stricte fundamentalnych i tych o charakterze dodatkowym sprawia, "że pomimo pełnych kosztów realizacji tzw. Piątki Kaczyńskiego, zbilansowanie budżetu jak najbardziej jest w zasięgi ręki" - oceniła.



Ekonomistka zwróciła uwagę, że zapowiedzią "bliskiego zbilansowania budżetu" był już opublikowany kilka miesięcy temu Wieloletni Plan Finansowy z aktualizacją konwergencji, "który pokazywał, że cały sektor finansów publicznych w 2020 r. będzie miał niewielką nadwyżkę". "Podsektor rządowy z deficytem na poziomie -0,2 proc. PKB był wskazywany jako bardzo bliski do zbilansowania" - przypomniała.



"Widać, że ambitne założenia nie zostały odłożone na półkę, a wręcz przeciwnie, są realizowane" - podkreśliła.



Ekspertka zastrzegła jednak, że z pełnym komentarzem musimy poczekać, "aż projekt budżetu ujrzy światło dzienne". "Jesteśmy ciekawi ile dokładnie mają wynieść zakładane wpływy z VAT; jakie dokładnie są założenia dotyczące wpływów z CIT, a jakie z dodatkowych podatków; czy zniesienie 30-krotności już w tym budżecie jest ujęte" - zaznaczyła.



Rada Ministrów ma się zająć projektem ustawy budżetowej we wtorek.



Szef KPRM Michał Dworczyk, który był w poniedziałek gościem Polsat News, został zapytany, czy doniesienia "Rzeczpospolitej" są prawdziwe. Odpowiedział: "Wszystko jutro się okaże". "Te wszystkie informacje zostaną zweryfikowane podczas wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów" - dodał.