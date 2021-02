Eksperci: branża technologiczna poradziła sobie z pandemią lepiej, niż inne

Globalna branża technologiczna poradziła sobie z pandemią koronawirusa lepiej, niż inne - oceniają w najnowszym raporcie prognostycznym eksperci z firmy Deloitte. Pozwoliła na to m.in. dużo wcześniejsza cyfryzacja wielu firm z tego sektora.

Deloitte ocenia, że konkurencyjność w branży technologicznej wymusza na przedsiębiorstwach większy nacisk na szybkość, zwinność i elastyczność działania, jak i na wdrażanie nowych rozwiązań takich, jak m.in. automatyzacja procesów, operacje w czasie rzeczywistym oraz przekształcanie modeli biznesowych w zgodzie z szybko zmieniającym się rynkiem.

Kluczowym elementem cyfryzacji jest z perspektywy Deloitte wdrożenie technologii chmury obliczeniowej. Według tej firmy do 2022 roku przychody z publicznych usług chmurowych wyniosą globalnie 354,6 mld dol.

Rosnąć będzie również rynek usług wdrożeniowych dla sektora firm i instytucji publicznych, który ma w ciągu kolejnych kilku lat osiągnąć wartość 345 mld dol. W ramach tych usług będą wykorzystywane m.in. technologie sztucznej inteligencji, jak i wdrożenia infrastruktury tzw. Internetu Rzeczy.

Według Deloitte obecnie przed perspektywą wzrostu stoją wszystkie firmy technologiczne działające w obszarach takich, jak analityka danych, sztuczna inteligencja, czy cyberbezpieczeństwo.

Firma ocenia również, że przedsiębiorstwa sektora technologicznego mogą w najbliższym czasie zwiększać zyski przez rozszerzanie oferty dostępnych usług w ramach subskrypcji, które elastycznie dopasowują się do potrzeb konsumentów.

Jak czytamy w raporcie, pandemia koronawirusa nieco zmniejszyła oczekiwania analityków względem rozwoju sztucznej inteligencji w najbliższych latach. Mimo tego przychody z tego sektora nowych technologii do 2025 r. mają osiągnąć 100 mld dol., przede wszystkim przez rosnące zainteresowanie usługami uczenia maszynowego, głębokiego uczenia oraz aplikacji do przetwarzania języka naturalnego. Najszerzej sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w sektorze ochrony zdrowia, edukacji, a także obsłudze procesów pracy zdalnej, która ze względu na pandemię zyskała dużą popularność na całym świecie.

Specjaliści Deloitte wskazują, że do tej pory sztuczna inteligencja była wykorzystywana przede wszystkim celem zwiększenia wydajności obsługiwanych procesów, np. w sektorze finansowym czy zarządzaniu kadrami. Obecnie jednak jej wykorzystanie poszerza się na narzędzia dla cyberbezpieczeństwa oraz monitoring sieci, co znacząco usprawnia zarządzanie bezpieczeństwem organizacji, w ramach których wielu pracowników przeniosło się do zdalnego modelu wykonywania obowiązków.

Z raportu wynika, że firmy technologiczne powinny w najbliższym czasie ściślej interesować się współpracą z uczelniami wyższymi celem zapewnienia obecności kadr w kolejnych latach. Pandemia koronawirusa również naukę przeniosła do modelu zdalnego, przez co konieczne jest wypracowanie nowych modeli współpracy sektora biznesowego z edukacyjnym - ocenia Deloitte.

Według ekspertów istotne w perspektywie rozwoju jest również poszukiwanie przez sektor technologiczny możliwości współracy z instytucjami rządowymi, szczególnie w zakresie pracy nad rozwiązaniami krytycznie istotnymi z punktu widzenia społecznego.

Deloitte wskazuje, że jedną z kluczowych kwestii do rozwiązania na przyszłość pozostaje bezpieczeństwo danych i prywatność, a także wskazanie właściwego podziału pracy na wykonywaną zdalnie i w biurach.

Pandemia wpłynęła również znacząco na produkcję w przemyśle technologicznym, szczególnie na firmy z segmentów takich, jak przetwarzanie danych, produkcja półprzewodników, komputerów, smartfonów. Przedsiębiorstwa te były zmuszone zrewidować swoje plany produkcyjne w 2020 r. - ocenia Deloitte. Obecnie według specjalistów firmy te starają się wdrożyć w swoich planach na przyszłość odporność na występowanie tego rodzaju zjawisk i poprawić funkcjonowanie łańcuchów dostaw i produkcji celem zapobieżenia ponownym negatywnym skutkom np. lockdownów.

Wyzwaniem dla sektora produkcji technologicznej będzie również zależność od dostawców zlokalizowanych w określonym regionie geograficznym, lub od ich bardzo ograniczonej liczby. Deloitte podkreśla, że dla branży technologicznej kluczowa jest dywersyfikacja tych aspektów pozyskiwania zasobów.