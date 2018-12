Ekspert: rosną nasze wydatki na święta; coraz więcej kupujemy przez internet

Dane pokazują, że z roku na rok Polacy coraz więcej wydają na święta Bożego Narodzenia. Szacuje się, że na tegoroczne przeciętna rodzina przeznaczy 1200-1700 zł, z czego nawet 40 proc. wydamy na prezenty – mówi PAP dr Mariusz Woźniakowski z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

„Wszystkie dostępne dane jednoznacznie pokazują, że z roku na rok coraz więcej wydajemy na święta. Oczywiście różne są szacunki, natomiast na ten rok przewiduje się, że przeciętna polska rodzina wyda na święta między 1200 a 1700 zł, z czego nawet 40 proc. kwoty wydamy na prezenty” - podkreślił ekspert.



Różne są kwoty, jakie przeznaczamy na świąteczne upominki, ale statystyczny Polak obdarowuje do 3 do 5 osób, wydając przeciętnie od 50 do 100 zł na jeden prezent. „Prezenty od lat się nie zmieniają, najczęściej są to kosmetyki, książki, zabawki dla dzieci i coraz częściej odzież i drobna elektronika” - dodał dr Woźniakowski.



W ostatnich latach Polacy coraz więcej kupują przez internet. Według eksperta, obecnie wartość polskiego rynku e-commerce szacuje się na 36-40 mld zł rocznie. „I z każdym rokiem widać, że wydatki w handlu elektronicznym o kilka, a nawet o kilkanaście proc. wzrastają. Przy czym w okresie świątecznym jest to szczególnie widoczne, chociażby pod względem ilości przesyłek, jakie przechodzą przez firmy logistyczne” - podkreślił.



Przytoczył raporty, z których wynika, że nasze wydatki na prezenty świąteczne rosną w tempie nieco ponad 3 proc. rocznie, to w internecie na prezenty wydajemy już o prawie 9 proc. więcej rok do roku.



„Z całą pewnością możemy powiedzieć, że nasze wydatki na zakupy internetowe będą wzrastały, bo coraz częściej Polacy doceniają wygodę tych zakupów, a także coraz częściej kupujemy w serwisach zagranicznych” - ocenił.



Okres przedświąteczny jest dużym wyzwaniem np. dla firm kurierskich, które przygotowuję się do wytężonego ruchu już kilka miesięcy wcześniej.



„I tak: działy HR takich firm muszą brać pod uwagę zapotrzebowanie na pracowników tymczasowych, działy IT muszą sprawdzić przepustowość systemów, a z drugiej strony dział sprzedaży w porozumieniu z głównymi klientami, czyli chociażby największymi sklepami internetowymi czy platformami aukcyjnymi, muszą również szacować prawdopodobny volumen przesyłek” - podkreślił dr Woźniakowski.



Według niego, jak duże to wyzwanie może świadczyć fakt, że przeciętny kurier każdego dnia dostarcza ok. 60-70 paczek, a w okresie przedświątecznym jest to zdecydowanie ponad 100 przesyłek.



„Do tego dochodzą kwestie niestandardowych przesyłek, w związku z tym, jeżeli ktoś chce sprawić nietypowy prezent, lepiej pomyśleć o tym wcześniej, ponieważ w tej przedświątecznej gorączce opóźnienia na pewno będą większe i typowy czas realizacji przesyłki w formie next business day, czyli 24-godzinny będzie nie do osiągnięcia” - uważa ekspert.



Jego zdaniem, biorąc pod uwagę rosnące wydatki na święta, w przypadku wielu rodzin wpływ na to mają środki z rządowego programu Rodzina 500plus.



„Ponieważ jest to typowo konsumpcyjnie spożywany dodatek, w związku z tym wiele rodzin bez wątpienia może sobie pozwolić na nieco bardziej bogate święta, chociażby z prezentami, których być może wcześniej nie byli w stanie sobie sprawić” - zaznaczył dr Mariusz Woźniakowski z UŁ