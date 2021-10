Ekspert: to nie jest ostatnia nowelizacja przepisów o elektromobilności

To nie jest ostatnia nowelizacja przepisów o elektromobilności - ocenia Maciej Mazur z Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych, odnosząc się do przyjętej w piątek przez Sejm noweli ustawy. Wyjaśnił, że brakuje np. przepisów przyspieszających proces przyłączania ogólnodostępnych ładowarek do aut.

Sejm znowelizował w piątek ustawę o elektromobilności. Nowela m.in. precyzuje zasady tworzenia stref czystego transportu. Przewiduje też, że z prawem jazdy kat. B będzie można prowadzić elektryczne samochody o masie do 4250 kg.