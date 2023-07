Ekspert: warzywa spod osłony tańsze na rynku nawet o 20 proc. niż w 2022 r.

Warzywa spod osłony, m.in. pomidory czy ogórki, są obecnie nawet o 20 proc. tańsze na rynku niż w 2022 r. - powiedział PAP Maciej Kmera, ekspert rynku hurtowego w Broniszach. Jak dodał, w sprzedaży zaczynają się pojawiać morele i brzoskwinie krajowe, a także coraz więcej odmian śliwek.

"W temacie warzyw obserwujemy duży spadek cen cebuli i marchwi - odpowiednio 1,5-1,8 zł/kg i 1,2-1,5 zł/kg. Bardzo tanie są warzywa spod osłony - odnotowuje się spadek nawet o 20 proc. względem zeszłego roku. Są to np. pomidory (2,6-4 zł/kg), ogórki (ok. 2,5 zł/kg), papryka (6-7 zł/kg), bakłażan (5-6 zł/kg), fasolka szparagowa (4,5-6 zł/kg), cukinia (2-3 zł/kg)" - poinformował PAP Maciej Kmera. Zaznaczył, że chodzi o ceny hurtowe, które mogą się różnić od tych w sklepach.

Jak dodał, na rynku brakuje natomiast kapusty białej, ponieważ - wyjaśnił - wiosenne odmiany tunelowe się skończyły, a odmiany rosnące pod gołym niebem jeszcze nie dojrzały. Obecnie cena kapusty wynosi 6-7 zł za główkę lub 2 zł/kg.

Według Kmery rynek rolny jest obficie zaopatrzony w borówki amerykańskie, których ceny wahają się w hurcie od 10-16 zł/kg. Z kolei w przypadku malin deserowych wystąpiła jego zdaniem dziura produkcyjna: jesienne odmiany jeszcze się nie pojawiły, a wiosenne już się kończą. "Skutkuje to dużymi rozbieżnościami w cenie, potrafiącymi wahać się od 12-20 zł/kg" - wyjaśnił.

Ekspert rynku hurtowego w Broniszach zauważył, że obecnie pojawia się coraz więcej odmian śliwek - m.in. krajowa Katinka i Cacańska Rana - których cena waha się od 3-5 zł/kg. Zaczynają się również pojawiać morele (7-11 zł/kg) i brzoskwinie krajowe (4-5,5 zł/kg). "Kończy się natomiast sezon na czereśnie i ich cena idzie w górę, wahając się od 9-20 zł/kg" - przekazał.

"W ostatnim czasie na rynku produktów rolnych pojawiła się polska odmiana jabłek letnich Piros w cenie ok 3-4 zł/kg. Jest to odmiana trwalsza (to znaczy, że owocuje dłużej), niż dotychczas dostępne Early Geneva i Papierówka. W najbliższym czasie spodziewamy się pierwszych odmian gruszek, czyli Faworytek, potocznie nazywanych Klapsami" - powiedział Maciej Kmera.

Rynek hurtowy Bronisze to jeden z największych tego typu rynków w Polsce, na którym zaopatrują się głównie sklepy, bazary, a także stołówki, restauracje i bary. Handluje się tu owocami i warzywami oraz kwiatami.