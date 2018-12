Eksport Hongkongu nieoczekiwanie spadł

Listopad nie był udanym miesiącem dla gospodarki Hongkongu. Ta była brytyjska kolonia zaczęła bowiem odczuwać skutki toczącego się sporu handlowego pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi.

Eksport autonomicznej części Państwa Środka zmniejszył się o 0,8 proc. w porównaniu do listopada 2017 r. Tymczasem jeszcze miesiąc wcześniej notował aż 15-proc. wzrost. To pierwsza ujemna dynamika w tym segmencie gospodarki od stycznia 2017 r.

Z kolei import spadł w listopadzie o 0,5 proc. co w efekcie doprowadziło do zwiększenia deficytu handlowego do poziomu 45 mld HKD (5,8 mld USD).

Dostawy do Chin stanowią ponad połowę wartości eksportu Hongkongu, a zmniejszyły się w listopadzie o 5 proc. Natomiast sprzedaż do USA i Japonii, które są drugim i trzecim co do wielkości miejscem docelowym dla towarów z Hongkongu wzrosły.