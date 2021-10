Eksport Korei Płd. “jeszcze” odporny na spowolnienie w Chinach

Wstępne dane za październik wskazują, że sprzedaż zagraniczna Korei Południowej pozostaje mocna mimo problemów jakie są udziałem największego partnera handlowego, Chin, informuje Reuters.

Przedstawione przez Agencję Celną odczyty po 20-tu pierwszych dniach października pokazały, że eksport wzrósł o 36,1 proc. w stosunku do analogicznego okresu 2020 r. Jeszcze wyższą dynamikę odnotowano w przypadku importu, który podskoczył aż o 48,0 proc.

W rezultacie ta czwarta pod względem wielkości gospodarka Azji wygenerowała deficyt handlowy rzędu 2,49 mld USD.

Motorem sprzedaży pozostawały trzy główne grupy produktowe: półprzewodniki (wzrost o 23,9 proc.), wyroby ropopochodne, głównie paliwa (wzrost o 128,7 proc.) oraz statki (wzrost o 93,5 proc.).

W ujęciu geograficznym, dostawy do Chin, które borykają się z kryzysem energetycznym co wymusza m.in. ograniczenia w produkcji i zakupów surowców, towarów i komponentów zwiększyły się o 30,9 proc. Z kolei sprzedaż do Stanów Zjednoczonych wzrosła o 37,1 proc., zaś na rynek Unii Europejskiej o 42,1 proc.

Choć analitycy oczekują utrzymania się problemów z łańcuchami dostaw i pogłębienia trudnej sytuacji w Państwie Środka, spodziewają się jednak, że sektor eksportowy – a zwłaszcza sektor elektroniczny – pozostanie kluczowym źródłem wsparcia ożywienia w południowokoreańskiej gospodarce do 2022 r.