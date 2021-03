Siłą polskiej gospodarki jest duża dywersyfikacja branżowa i brak uzależnienia od sektorów, które najbardziej ucierpiały w czasie lockdownu

Polski eksport się obronił mimo pandemii, przerwania łańcucha dostaw, zatrzymania produkcji, związanych z tym zatorów płatniczych i niepewności, co przyniesie brexit. W 2020 r. wyrażony w złotych urósł o 2,9 proc.

Okazało się, że polscy przedsiębiorcy szybko dostosowali się do zmian, jakie nastąpiły w handlu międzynarodowym. Eksportowi sprzyjał też relatywnie słaby złoty.

— Druga połowa ubiegłego roku pokazała, że polski eksport jest tą częścią polskiej gospodarki, która bardzo mocno się przyczyniła do ograniczenia spadku PKB w Polsce. Jest on dużo niższy niż w innych krajach europejskich — podkreśla Piotr Jabłoński, dyrektor Departamentu Finansowania Handlu w Banku BNP Paribas.

Siłą gospodarki okazał się brak jej uzależnienia od tych sektorów, które najbardziej zostały dotknięte przez covid, czyli HoReCa – branży hotelarskiej, gastronomicznej i szeroko rozumianej turystyki.

— Oczywiście jako klienci odczuwamy ograniczenia, ale w przeciwieństwie, np. do krajów południowej Europy, w których turystyka stanowi dużą część gospodarki, u nas tak nie jest — przyznaje ekspert Banku BNP Paribas.

Dywersyfikacja

Wiele polskich i zagranicznych firm działających w Polsce w bardzo różnych branżach mimo przejściowego zachwiania wciąż rozwija eksport.

— Oprócz hitów eksportowych, jakimi są żywność i produkcja części dla przemysłu samochodowego, bardzo dobrze rozwijają się przemysł elektrotechniczny, chemiczny, maszynowy i meblarski. Bardzo istotną częścią eksportu są też kosmetyki. Polskie marki zdobywają coraz silniejszą pozycję na rynkach ogólnoświatowych — mówi Piotr Jabłoński.

Ważną rolę odgrywa również eksport różnego rodzaju usług. Dotyczy to przede wszystkim branży IT, ale nie tylko. Mamy coraz więcej firm, które świadczą usługi poza Polską i zdobywają coraz więcej kontraktów, co jest szczególnie ważne w czasie pandemii, kiedy usługi można realizować zdalnie.

— Dotyczy to wszelkiego rodzaju usług finansowo-księgowych i centrów call center, których w Polsce jest coraz więcej. Widzimy to choćby po naszej konkurencji. Wiele banków globalnych, nawet nieobecnych w Polsce bezpośrednio, umiejscawia tu centra operacyjne. Polscy eksporterzy bardzo szybko się dostosowali do zmieniających się globalnie łańcuchów dostaw — podkreśla ekspert Banku BNP Paribas.

Na Daleki Wschód

Widocznie wzrósł eksport do krajów pozaunijnych, choć ok. 75 proc. eksportu kierowane jest do krajów Unii Europejskiej. Nadal naszym głównym partnerem handlowym są Niemcy, które umocniły swoją pozycję. Eksport do Niemiec wzrósł w złotych o 7 proc., w euro o 4 proc. w ujęciu rocznym, a udział naszych zachodnich sąsiadów w strukturze polskiego eksportu zwiększył się do 29 proc.

— O kilka punktów procentowych spadł natomiast eksport do tych krajów, które są najbardziej dotknięte przez covid — do Francji, Włoch, w ogóle na południe Europy. Mniej sprzedawaliśmy też do Wielkiej Brytanii, trochę mniej do Czech, ale to kilkuprocentowe spadki — wylicza Piotr Jabłoński.

W przypadku Wielkiej Brytanii na zachwianie eksportu wpłynął brexit.

— Na przełomie 2019 r. i 2020 r. widać było wstrzymanie dostaw. W skali roku eksport na Wyspy zmniejszył o 3-4 pkt. proc., ale trzeba wziąć pod uwagę, że do żadnego innego kraju nie eksportujemy tak dużo żywności jak do Wielkiej Brytanii. W krajach Europy Zachodniej żywność stanowi ok. 10 proc. polskiego eksportu, a do Wielkiej Brytanii 17 proc. Tej grupy towarów brexit nie dotknie, przynajmniej nie w dużym stopniu — ocenia dyrektor Departamentu Finansowania Handlu w Banku BNP Paribas.

Jednym z ważnych i rosnących kierunków eksportowych poza Unię Europejską jest Daleki Wschód, zwłaszcza Chiny, ale nie tylko.

— Wzrost polskiego eksportu do Chin wyniósł 16 proc. w złotych, a w dolarach 14 proc. Bardzo duży dwu-

cyfrowy wzrost dotyczy również Wietnamu — 18 proc., Hongkongu — 12 proc., Tajlandii i Singapuru — po 10 proc., Korei Płd. — 8 proc i Filipin aż 73 proc. — wylicza Piotr Jabłoński.

Celem Azja i Afryka

Ekspert Banku BNP Paribas podkreśla, że pandemia paradoksalnie – mimo problemów w łańcuchach dostaw — nie tylko nie osłabiła wymiany handlowej z Chinami, lecz ją wzmocniła.

— Sądzę, że Chiny w handlu globalnym jeszcze bardziej umocnią swoją potęgę. Zawsze były największym eksporterem. Eksport chiński powrócił do dwucyfrowego tempa wzrostu i do tego wraz ze wzrostem zamożności rośnie również import — dodaje.

Drugim istotnym rynkiem zbytu jest Bliski Wschód.

— Eksport do Arabii Saudyjskiej wzrósł o 46 proc., rośnie też do Turcji — 19 proc., Izraela — 11 proc., do krajów Zatoki Perskiej. Zjednoczone Emiraty mają dla polskich eksporterów coraz większe znaczenie. Są to firmy kosmetyczne, inżynierskie, zajmujące się różnego rodzaju technologiami czy z branży IT. Rynek ten rośnie i jest coraz bardziej chłonny, a my jesteśmy na nim coraz bardziej obecni — podkreśla Piotr Jabłoński.

Znaczenia nabiera też Afryka. Eksport do Maroka zwiększył się o 18 proc., do Algierii o 16 proc., a do Senegalu o 20 proc.

— Polacy dostosowali ofertę pod te rynki, które są najmniej dotknięte pandemią. To przede wszystkim Chiny i cała Azja Dalekowschodnia, lecz również Bliski Wschód i Afryka. Eksport rósł na tych rynkach najszybciej w ostatnich miesiącach 2020 r. – w październiku, listopadzie i grudniu, kiedy gospodarka już się odmroziła — podsumowuje ekspert Banku BNP Paribas.

Partnerem publikacji jest Bank BNP Paribas