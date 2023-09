Eksport rosyjskich produktów naftowych najniższy od 11 miesięcy

Rosja zmniejszyła eksport produktów naftowych w sierpniu głównie z powodu przerw w pracy krajowych rafinerii wymuszonych przez sezonowe prace remontowo-modernizacyjne, informuje Bloomberg.

Eksport rosyjskich produktów naftowych, w tym diesla i oleju opałowego wynosił w sierpniu 2,28 mln baryłek dziennie. Oznacza to, że był o 9 proc. mniejszy niż w lipcu i najniższy od września 2022 roku.

Bloomberg zwraca uwagę, że mniejszy eksport rosyjskich produktów naftowych w sierpniu wynikał także z tego, że niektóre z nich osiągnęły cenę przekraczającą limit wprowadzony przez G7. W efekcie traderzy mieli utrudniony dostęp do usług transportu morskiego oraz towarzyszących mu, m.in. ubezpieczeń.

Eksport rosyjskiego oleju napędowego spadł w sierpniu o 5,7 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem do 1,04 mln baryłek dziennie i był najniższy od trzech miesięcy. Brazylia stała się po Turcji jego drugim pod względem wielkości importerem.

Eksport nafty spadł o ok. 6 proc. do 371 tys. baryłek dziennie. Najwięcej zostało wysłanych na Bliski Wschód, do Afryki i Ameryki Południowej. Dostawy paliwa lotniczego sięgały 35 tys. baryłek dziennie i były największe od maja.