Dostawy ropy naftowej z Arabii Saudyjskiej wzrosły we wrześniu do najwyższego poziomu od maja. Jak więc to ma się do przyjętej przez OPEC+ strategii utrzymania ograniczeń wydobycia w celu wzmocnienia notowań surowca?

Według danych opublikowanych przez agencję Bloomberg, opartych o kwoty przewozowe, we wrześniu eksport ropy przez królestwo znad Zatoki Perskiej wzrósł o około 500 tys. baryłek dziennie do łącznie 6,2 mln bpd.

Zobacz więcej Zbiorniki ropy należące do koncernu Saudi Aramco, największej spółki naftowej w Arabii Saudyjskiej fot. Bloomberg

W sierpniu było to 5,7 mln bpd. Organizacja Krajów Eksportujących Ropę Naftową i jej sojusznicy, grupa zwana OPEC+, złagodziła redukcje dostaw począwszy od sierpnia, chociaż cele produkcyjne mają pozostać niezmienione do końca roku. Arabia Saudyjska, największy producent OPEC, konsekwentnie deklaruje dotrzymanie zapowiedzianej kwoty produkcji, naciskając jednocześnie innych członków sojuszu OPEC +, aby zrobili to samo. Tymczasem sama, jak się okazuje zwiększyła wydobycie. Dostawy Saudyjskiej ropy do Chin, największego na świecie konsumenta „czarnego złota” co prawda spadły do 1,3 mln baryłek dziennie, jednak zostały z nawiązką zniwelowane przez rosnące dostawy do Indii i Korei Południowej. W przypadku Indii wzrost sięgnął 733 tys. baryłek, dostawy były największe od kwietnia. Z kolei eksport saudyjskiej ropy do Stanów Zjednoczonych spadł do 183 tys. bpd. To wartość najniższa od początku kompilowania takich danych, czyli początku 2017 r.

