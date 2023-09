Ekstremalna pogoda uderzy w branżę modową. Centra odzieżowe w Azji mogą stracić 65 mld USD

Powodzie oraz ekstremalne upały mogą spowodować gigantyczne szkody w branży modowej, a cztery kraje azjatyckie mogą stracić 65 mld USD przychodów z eksportu odzieży, ponieważ pracownicy zmagają się z wysokimi temperaturami, a fabryki są zamykane, jak wynika z badań przeprowadzonych przez Schroders i Cornell University.

Autorzy badania przeanalizowali łańcuchy dostaw sześciu niezidentyfikowanych globalnych marek odzieżowych działających w czterech krajach - Bangladeszu, Kambodży, Pakistanie i Wietnamie - i odkryli, że wszystkie z nich zostaną poważnie dotknięte. Jedna z nich może stracić nawet 5 proc. rocznych zysków operacyjnych grupy, przekazał Reuters.

“Stres cieplny”

Zmiany klimatyczne stanowią poważne ryzyko dla firm, jednak trudno jest oszacować rzeczywistą skalę szkód, ponieważ niewiele spółek ujawnia wystarczające informacje. Naukowcy wzięli pod uwagę przewidywane warunki atmosferyczne, żeby stworzyć dwa scenariusze dla azjatyckich centrów odzieżowych w przyszłości - jeden dotyczący “adaptacji klimatu” a drugi “wysokich upałów i powodzi”.

W przypadku tego drugiego pracownicy będą bardziej narażeni na “stres cieplny”, a ich wydajność spadnie wraz ze wzrostem temperatury mokrego termometru (mierzącego ciepło i wilgotność”.

Powodzie doprowadzą również do zamknięcia fabryk odzieży i obuwia w czterech krajach, które odpowiadają za 18 proc. światowego eksportu odzieży i zapewniają zatrudnienie 10,6 mln pracowników.

Miliony straconych miejsc pracy

Ogólny spadek produktywności doprowadziłby do niedoboru 65 mld USD w prognozowanych dochodach w latach 2025-2030, czyli spadek wyniósłby 22 proc. Utworzono by również 950 tys. mniej miejsc pracy. Do 2050 r. eksport straciłby 68,6 proc. zysków a liczba miejsc pracy spadłaby o 8,64 mln.