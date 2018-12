Elektrim: emisja i powrót na giełdę

Akcjonariusze Elektrimu mają podjąć na walnym zgromadzeniu uchwały w sprawie ubiegania się o powrót do notowań i przeprowadzenia emisji akcji.

Wykluczony z notowań prawie dekadę temu dawny „cesarz spekulacji" na warszawskiej giełdzie zrobił krok w kierunku powrotu na parkiet. W środę wieczorem zarząd spółki, kontrolowanej przez Zygmunta Solorza i posiadającej w portfelu m.in. pakiety akcji w Cyfrowym Polsacie, ZE PAK oraz Porcie Praskim, zwołał na 7 stycznia nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy.



W jego porządku obrad pojawiły się punkty, dotyczące przeprowadzenia emisji akcji w drodze subskrypcji zamkniętej, a także ubiegania się o powrót do notowań, do czego spółka została zobowiązana uchwałą GPW przy okazji wyrzucenia jej z giełdy.



„Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Elektrim S.A. poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela w ramach subskrypcji zamkniętej przeprowadzonej w drodze oferty publicznej, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji oraz praw do akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany statutu, a także upoważnienia rady nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki" - czytamy w porządku obrad NWZA.



W komunikacie nie wspomniano, jak duża miałaby być planowana emisja akcji. Przypomnijmy, że w tym roku akcjonariusze Elektrimu zajmowali się już jednym projektem w sprawie emisji, zgłoszonym przez głównego akcjonariusza. Przewidywał on wyemitowanie maksymalnie 100 mln nowych walorów (obecnie kapitał dzieli się na 83,7 mln akcji), a pozyskane pieniądze miały pomóc w spłacie ewentualnych zobowiązań spółki, od której skarbówka domaga się ponad 1,3 mld zł zaległego podatku dochodowego za lata 2006 i 2011.



Uchwała w tej sprawie miała zostać podjęta na nadzwyczajnym walnym, zwołanym na żądanie porozumienia akcjonariuszy mniejszościowych, będącego w konflikcie z zarządem spółki i głównym akcjonariuszem. Ostatecznie odstąpiono jednak od głosowania nad nią.



Na walnym zgromadzeniu decydujący będzie głos Zygmunta Solorza – po dwóch ofertach odkupu akcji, złożonych w tym roku mniejszościowym akcjonariuszom (dawał w ich ramach 14 i 12,5 zł za walor), kontroluje on co najmniej 81,4 proc. kapitału spółki. Porozumienie Akcjonariuszy Elektrim, zrzeszające ponad pół tysiąca osób, na ostatnim walnym reprezentowało 4,9 proc. kapitału.