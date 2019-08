Elektromobilność to wyzwania, szanse i korzyści

Poprawa efektywności energetycznej oraz ograniczenie kosztów produkcji i negatywnego wpływu działalności na środowisko naturalne — to wyzwania, przed którymi stoją dziś przedsiębiorstwa przemysłowe.

Uwzględniając te okoliczności, Zarząd KGHM w grudniu 2018 r. dokonał weryfikacji strategicznych kierunków rozwoju. Wskazano na rozwój elektromobilności jako na ważny obszar, w który spółka będzie się angażować. Aktywność ta wpisuje się w cztery główne obszary naszej strategii określane jako 4E, a więc Efektywność, Elastyczność, Ekologia oraz E-przemysł.

Wymiana samochodów spalinowych na elektryczne, rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej niezbędnej do ładowania baterii zeroemisyjnych pojazdów, zaangażowanie w projekty związane np. z magazynowaniem energii elektrycznej czy też odnawialnymi źródłami energii — to tylko niektóre z aspektów, jakie mogą stanowić dla każdego innowacyjnego przedsiębiorstwa szansę na zrównoważony rozwój i budowę nowych efektywnych modeli biznesowych.

KGHM jest przedsiębiorstwem o profilu produkcyjnym niezwiązanym bezpośrednio z elektromobilnością, jednak produkty naszej działalności odgrywają kluczową rolę m.in. w przemyśle motoryzacyjnym i energetycznym. Europejski Instytut Miedzi szacuje, że tylko z powodu rozwoju elektromobilności po polskich drogach do 2030 r. będzie się poruszało około 870 tys. pojazdów elektrycznych, a zapotrzebowanie na miedź w 2027 r. wzrośnie o ponad 1700 kiloton. Powód jest prosty — do wyprodukowania samochodu elektrycznego zużywa się trzy lub czterokrotnie więcej miedzi niż przy klasycznym samochodzie osobowym.

Podejmujemy szereg działań opartych na wcześniej przeprowadzonych analizach. Wspólnie z Tauron Magenta i lokalnymi samorządami wyznaczamy miejsca pod zabudowę kolejnych ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych. Jeszcze w tym roku zostaną oddane do użytku co najmniej cztery takie punkty na terenie naszych oddziałów, a kilka kolejnych powstanie na terenie Zagłębia Miedziowego. Systematycznie wprowadzamy do naszej floty kolejne samochody elektryczne, czerpiąc korzyści z faktu, że koszty energii zużywanej przez takie pojazdy są sześć razy niższe w porównaniu z kosztami oleju napędowego, który jest zużywany przez pojazdy spalinowe tej samej klasy. Kolejnym wyzwaniem dla naszych inżynierów będzie wprowadzenie samochodów i maszyn z napędem elektrycznym do naszych kopalni. Realizacja tego celu poprawi warunki i bezpieczeństwo pracy załogi oraz obniży koszty operacyjne transportu.