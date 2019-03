Elektryczny fiat w „demokratycznym” opakowaniu

Włoski koncern świętuje 120 urodziny i z tej okazji pokazał prototyp o nazwie centoventi. Określa go jako kamień milowy w historii marki i twierdzi, że tworzy nowy model biznesowy.

Najnowsza wizja samochodu ze znaczkiem Fiata to połączenie retro z czymś futurystycznym. Włosi uważają, że przyszłość jest elektryczna, co nie jest zbyt oryginalne, ale także, że klient przyszłości będzie chciał zmieniać kolory i akcesoria w swoim aucie niemal bez przerwy. Element społecznościowy też jest dla nich ważny, ale przekłada się nie tylko na duże ekrany i podłączenie auta do internetu. Użytkownicy będą tworzyć społeczność wymieniając się elementami pojazdu.

Wyświetl galerię [1/2] Fiat centoventi Alexandre MARCHI/PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN/MAXPPP/FORUM

Innymi słowy, z okazji jubileuszu Fiat z dumą ogłosił, że wymyśla rynek motoryzacyjny na nowo.

Fiat ma to szczęście, że nazwy jego samochodów, choćby najbardziej banalne, po włosku i tak na ogół brzmią świetnie. Nie inaczej jest tym razem, bo pokazany podczas ostatniego salonu w Genewie centoventi to po prostu "sto dwadzieścia". Po polsku brzmi gorzej? No właśnie.

Centoventi jest oczywiście tylko prototypem, autem koncepcyjnym, a więc wizją przyszłości. Fiat podkreśla, że właśnie tak wyobraża sobie masową mobilność. Przypomina jednocześnie inne modele, które zrewolucjonizowały motoryzację i sprawiły, że samochód stał się dostępny dla każdego. Chodzi głównie małe, miejskie i tanie auta, jak oryginalna 500-tka, czy późniejsza panda.

Fiat centoventi stanowi reinterpretację tej idei w XXI wieku. Auto ma być przystępnym cenowo elektrycznym pojazdem z dobrym zasięgiem, które klient może skonfigurować według własnych potrzeb, dostosowując do swojej wyobraźni niemalże każdy element. Włosi doszli do wniosku, że współczesny klient lubi się wyróżniać, więc zamierza oddać mu w salonie „czyste płótno”. Niemal dosłownie.

Auto produkowane byłoby w jednym kolorze nadwozia, a nabywca korzystając z programu 4U mógłby dowolnie dobierać dodatki, mając w katalogu różne wersje kolorystyczne dachu, zderzaków, kołpaków i foli zewnętrznej zastępującej lakier. Wszystko można zmieniać w każdym momencie korzystania z auta. Nie chodzi tylko o główne elementy czy folię, ale także 120 innych akcesoriów indywidualizujących samochód. Prawie wszystkie kierowca może zamontować samodzielnie w garażu.

Fiat uważa, że może to być zupełnie nowy model biznesowy w branży motoryzacyjnej, jakiś rodzaj modułowego auta, które można „zaktualizować” pod siebie. Z pomocą przychodzi Mopar, firma należąca do grupy FCA, która działa na rynku usług, obsługi klienta i ma pokaźną ofertę części zamiennych. Mopar wszystko ma sprzedawać w sieci, a w dodatku zaoferuje klientom platformę do odsprzedaży części i akcesoriów, czyli wspomniany element społecznościowy.

Centoventi jest na razie tylko platformą do przedstawienia odważnych pomysłów projektantów, marketingowców i księgowych, ale Fiat pokazał w Genewie też coś bardziej przyziemnego. To ekskluzywne wersje modeli z rodziny 500 oznaczone jako seria „120th”. Taki pomysł na teraz.

Najważniejsze imprezy związane z jubileuszem dopiero przed Fiatem, bo marka powstała dokładnie 11 lipca 1899 r. jako „Società Anonima Fabbrica Italiana di Automobili Torino”. Włosi bez wątpienia chcą pokazać, że po 120 latach stać ich na innowacyjne myślenie o samochodach.