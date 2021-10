Elemental Strategic Metals zbuduje zakład w Zawierciu za ok. 380 mln zł

Kosztem ok. 380 mln zł firma Elemental Strategic Metals zbuduje w Zawierciu zakład zajmujący się odzyskiwaniem metali, także szlachetnych, ze zużytych baterii laptopów, telefonów komórkowych czy aut elektrycznych oraz z przetworzonych katalizatorów samochodowych. Powstanie co najmniej 100 miejsc pracy.

W poniedziałek przedstawiciele inwestora, samorządu Zawiercia oraz Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (KSSE) podpisali umowę nabycia działek przemysłowych w Strefie Aktywności Gospodarczej w Zawierciu, gdzie zrealizowana zostanie pierwsza faza projektu pod nazwą "Opracowanie i pierwsze wdrożenie przemysłowe innowacyjnych technologii recyklingu baterii litowo-jonowych i katalizatorów z odzyskiem metali o strategicznym znaczeniu".

"Mamy to! Elemental Strategic Metals zainwestuje w Zawierciu ok. 380 mln zł, zatrudni 100 osób. To innowacyjny recykling baterii litowo-jonowych i katalizatorów i odzysk metali szlachetnych. Powstanie dział badawczo-rozwojowy. Projekt zatwierdzony przez Komisję Europejską" - napisał w poniedziałek w portalu społecznościowym wiceprezes KSSE Mateusz Rykała.

Jak poinformował Urząd Miasta w Zawierciu, nowy zakład, którego uruchomienie jest planowane na 2023 rok, ma prowadzić działalność w zakresie wtórnej produkcji metali - w tym takich jak lit i kobalt oraz metali szlachetnych, jak platyna, pallad czy rod.

Produkcja będzie prowadzona w dwóch odrębnych ciągach technologicznych, w oparciu o technologie rozwijane m.in. we współpracy z naukowcami z Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Śląskiej oraz z Siecią Badawczą Łukasiewicz – Instytutem Metali Nieżelaznych, a także z wiodącymi światowymi dostawcami zaawansowanych urządzeń produkcyjnych.

Inwestor zapowiada wdrożenie licznych rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, jak instalacje i zbiorniki do retencji wykorzystania deszczówki, systemy odzysku energii czy redukcji hałasu. Od istniejącej zabudowy zakład zostanie oddzielony pasem zieleni izolacyjnej. W ramach projektu powstanie również centrum badawczo-rozwojowe. W ocenie samorządu Zawiercia, inwestycja - jedyna taka w Europie - przyniesie w sumie nawet ok. 200 nowych miejsc pracy.

Grupa kapitałowa Elemental Holding z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim jest wiodącym producentem metali, w tym metali szlachetnych. Spółki należące do Grupy prowadzą działalność w ramach czterech głównych linii biznesowych, obejmujących wtórną produkcję metali z grupy platynowców (PGM), metali szlachetnych i bazowych (odzyskiwanych z płytek drukowanych) oraz recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

Według informacji inwestora, Grupa Elemental Holding to obecnie największy na świecie podmiot zajmujący się odzyskiem PGM oraz jeden z europejskich liderów na rynkach recyklingu PCB i odzysku metali nieszlachetnych. Wraz z europejskimi potentatami, takimi jak BASF, VARTA, BMW czy Umicore, firma bierze udział w paneuropejskim programie IPCEI (Ważne Projekty Stanowiące Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania), którego celem jest budowa silnego europejskiego przemysłu bateryjnego, za ponad 3,2 mld euro.

W ramach postępowania kwalifikacyjnego, innowacyjność, bezpieczeństwo i perspektywy przedsięwzięcia, realizowanego m.in. w Zawierciu przez Elemental Strategic Metals, zostały wysoko ocenione przez ekspertów Komisji Europejskiej, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Przedsięwzięcie wspiera Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, która od początku tego roku do połowy października pozyskała już projekty o łącznej wartości przekraczającej 3 mld zł, wydając rekordową w skali roku liczbę ok. 65 decyzji o publicznym wsparciu inwestycji. Dzięki nim powstanie ponad 2,6 tys. nowych miejsc pracy.

W 2020 r. KSSE pozyskała 57 nowych projektów inwestycyjnych o wartości ok. 5 mld zł. To rekordowy wynik w ponad 20-letniej historii strefy. Rok wcześniej pozyskano 53 nowe inwestycje warte w sumie ponad 3,5 mld zł. Dzięki nowym projektom pracę w regionie znajdzie ponad 1,5 tys. osób, a 6,4 tys. istniejących już miejsc pracy będzie utrzymanych.