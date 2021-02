Elon Musk nie jest już najbogatszym człowiekiem na świecie

Szef Tesli i SpaceX krótko zajmował pierwszą pozycję na liście najbogatszych ludzi na świecie. Wrócił na nią Jeff Bezos, twórca i szef Amazon.com.

Elon Musk, fot. REUTERS - Joe Skipper

Akcje Tesli, które są głównym składnikiem majątku Muska, staniały we wtorek o 2,4 proc. Zmniejszyło to jego fortunę o 4,6 mld USD i zdegradowało na drugie miejsce na liście najbogatszych ludzi świata. Na pozycję lidera wrócił Jeff Bezos, który przed krótkim okresem, kiedy wyprzedzał go Musk, zajmował ją przez ponad trzy lata. Wartość majątku szefa Amazon.com wynosi 191,2 mld USD i jest o 955 mln USD wyższa niż wynosi fortuna szefa Tesli.

