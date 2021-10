Brytyjska królowa w tym roku skończyła 95 lat, lecz cały czas jest młoda duchem.

Elżbieta II „grzecznie, ale stanowczo”, jak poinformowały brytyjskie media, odmówiła przyjęcia nagrody dla seniora roku, ponieważ uważa, że nie spełnia kryteriów. Gyles Brandreth, przewodniczący kapituły przyznającej nagrodę Oldie of the Year, latem napisał do Edwarda Younga, prywatnego sekretarza królowej, list z pytaniem, czy monarchini przyjmie wyróżnienie.