Emilewicz: chcemy większego udziału małych i średnich firm w zamówieniach publicznych

Ułatwienia dla udziału małych i średnich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych zapowiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Jej zdaniem poprawi to konkurencyjność i obniży koszty realizacji tych zamówień.

„Chcielibyśmy, aby zamówienia publiczne były otwarte szerzej dla małych i średnich przedsiębiorców i tego typu rozwiązania chcielibyśmy w nowym prawie zamówień publicznych zapisać; pewną część, pewną pulę tych zamówień oddać tylko i wyłącznie dla małych i średnich przedsiębiorców” – powiedziała minister Emilewicz w piątek w Lublinie, gdzie uczestniczyła w spotkaniu z przedsiębiorcami w ramach kolejnej konferencji poświęconej Konstytucji Biznesu.

Emilewicz podkreśliła, że zamówienia publiczne mają duży wpływ na rzeczywistość gospodarczą w Polsce, realizuje je 35 tysięcy podmiotów, a w ubiegłym roku 8 proc. PKB wypracowane zostało właśnie w przedsięwzięciach realizowanych w trybie zamówień publicznych.

Zdaniem minister trzeba jednak w tej dziedzinie poprawić konkurencyjność. „Statystki pokazują, że średnia konkurencyjność w tych postepowaniach w ubiegłym roku to było 2,48. To znaczy, że (średnio) niespełna trzy podmioty stawały do jednego postępowania. To oznacza, że jest za mało małych i średnich podmiotów, które do tych postępowań przystępują, bo wydaje się, że to jest jakaś wiedza tajemna, zawody dla wybranych” - powiedziała Emilewicz.

Minister zapowiedziała, że proponowane zmiany w ustawie będą dotyczyć także uproszczenia procedur zamówieniowych, tak by były one łatwiejsze do zrozumienia dla tych, którzy zechcą do nich przystępować. Jej zdaniem większy udział w realizacji zamówień publicznych da też szansę „urosnąć” polskim małym i średnim firmom. „Jestem przekonana, że im więcej podmiotów gospodarczych będzie do tych postepowań przystępować, to będzie wyższa konkurencyjność, a co za tym idzie spadną koszty - na to liczymy - strony publicznej na realizację tych zamówień” – dodała.

„To prawo, założenia ustawy, za chwilę przekażemy państwu do konsultacji. Bardzo gorąco zachęcam, aby się nad tym prawem zamówień publicznych również pochylić” – mówiła Emilewicz do zgromadzonych w sali przedsiębiorców.

Emilewicz przypomniała także o skierowaniu do konsultacji projektu ustawy dotyczącej tzw. zatorów płatniczych, który zakłada m.in. skrócenie obowiązkowego ustawowego czasu płatności do 30 dni w relacjach symetrycznych przedsiębiorców (tzn. duży z dużym, mały z małym) i 60 dni w przypadku relacji asymetrycznych.

Jak dodała minister, przedsiębiorcy wskazują, że najczęstszym terminem płatności za towary czy usługi jest 180, 190 dni, dlatego zatory płatnicze to „niechlubna szpica, w jakiej Polska się znajduje” w porównaniu z innymi państwami Unii Europejskiej. „Ten system kredytowania się dużych u małych jest zbyt powszechny i staje się ogromną barierą rozwojową dla małych i średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorcy ci mówią, że to zatory płatnicze sprawiają, że oni nie inwestują, nie zatrudniają więcej osób, a wręcz są zmuszeni do zwalniania, czy też w skrajnych przypadkach firma przestaje istnieć” – powiedziała Emilewicz.

Projekt zmian w ustawie zakłada także tzw. ulgę za złe długi, czyli wprowadzenie zasady, w której przedsiębiorca zapłaci podatek dopiero wtedy, gdy otrzyma zapłatę za już dostarczony towar czy usługę.

Emilewicz podczas swojego wystąpienia przypominała o różnych rozwiązaniach Konstytucji Biznesu i innych zmianach w prawie, ułatwiających prowadzenie działalności gospodarczej m.in. ulgach w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne, czy ustanowieniu instytucji rzecznika praw przedsiębiorców. W ocenie Emilewicz nowe rozwiązania wprowadzają „nową pozycję ustrojową dla przedsiębiorcy”. „Przedsiębiorca po raz pierwszy po 1989 r. ma zapisane w systemie prawo, że co nie jest zakazane, to jest dozwolone. Jest obowiązek po stronie administracji korzystnych interpretacji wątpliwości prawnych na rzecz przedsiębiorcy” – powiedziała dziennikarzom.

W spotkaniu z przedsiębiorcami w Lublinie uczestniczyli także m.in. szef Krajowej Administracji Skarbowej Marian Banaś oraz wiceminister inwestycji i rozwoju Artur Soboń.

Organizatorem cyklu ogólnopolskich konferencji pod hasłem "Prawo do przedsiębiorczości - małe firmy, wielkie zmiany" są Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości i Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Partnerami są: Ministerstwo Finansów, Krajowa Administracja Skarbowa, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Urząd Zamówień Publicznych, Urząd Dozoru Technicznego, Bank Gospodarstwa Krajowego oraz Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA.