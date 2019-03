Emilewicz: firmy z sektora odzysku pierwiastków ziem rzadkich zainteresowane udziałem w konsorcjum bateryjnym

Polskie firmy m.in. z sektora odzysku pierwiastków ziem rzadkich są zainteresowane w dołączeniu do konsorcjum bateryjnego, tworzonego wspólnie z naszymi niemieckimi i francuskimi partnerami - powiedziała w poniedziałek PAP minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Chodzi o powołanie konsorcjum do produkcji ogniw bateryjnych w Europie.

"To jest realna propozycja, oferta także dla polskiego biznesu, która może przyczynić się do (...) budowania globalnego łańcucha wartości" - podkreśliła minister Emilewicz.

Szefowa MPiT, która uczestniczyła w Polsko-Niemieckim Forum Gospodarczym w Berlinie podkreśliła, że współpraca w ramach tworzenia konsorcjum jest jednym z priorytetów, na które wskazano w ramach podpisanej w poniedziałek polsko-niemieckiej deklaracji dot. strategii polityki przemysłowej.

"Minister gospodarki i energii Niemiec Peter Altmaier zapowiedział, że w przypadku Niemiec jest kilkanaście podmiotów gospodarczych: od dużego sektora motoryzacyjnego po branżę chemiczną [które miałyby wejść do konsorcjum - PAP]. Zapowiedziałam otwartość na współpracę z polskimi konsorcjami, firmami (...) zwłaszcza w dziedzinie recyclingu bateryjnego" - podkreśliła Emilewicz.

Altmaier zadeklarował w poniedziałek, że na wsparcie niemieckich konsorcjów zostanie wyasygnowany 1 mld euro.

Jak zaznaczyła szefowa MPiT, projekt, który zadeklarował minister Altmaier nie wiąże się wprost ze środkami UE. "Mówimy o środkach budżetowych niemieckich" - podkreśliła Emilewicz.

I dodała: "nasze przedsięwzięcie także w pierwszym kroku ma być finansowane z pieniędzy budżetowych - z funduszu transportu niskoemisyjnego, uruchomionego na początku tego roku za sprawą ustawy ubiegłorocznej. A zatem to dobry przedśpiew do tego, co może się wydarzyć, dzięki wsparciu dodatkowymi środkami z Komisji Europejskiej" - powiedziała. Zaznaczyła, że jest to jednak "długi proces", rozpisany na "dobrych kilka lat".

"Następny krok to krok z naszej strony, jeśli chodzi o deklaracje finansowe, skierowany i do przemysłu, i świata nauki (...). Do końca marca ogłosimy wysokość środków, a później będziemy zapraszać do współpracy" - powiedziała.

Emilewicz podkreśliła, że są polskie firmy zainteresowane udziałem w tym przedsięwzięciu. "W sektorze odzysku pierwiastków ziem rzadkich, np. litu, mamy już kompetencje przemysłowe i są firmy, które chcą w takim konsorcjum wziąć udział" - powiedziała.

Szefowa resortu przedsiębiorczości wskazała, że podczas poniedziałkowego forum rozmawiała też o zwiększeniu partnerskich relacji między naszymi krajami - zwłaszcza w dziedzinie badawczo-rozwojowej. Przypomniała, że Niemcy są naszym największym partnerem handlowym, a my siódmym partnerem dla Niemiec. "Jeśli mówimy o tym, że chcemy podnieść dzisiaj nasze relacje na wyższy poziom - to chcielibyśmy widzieć, że niemieckie firmy, które zainwestowały w Polsce w ciągu ostatnich 30 lat, inwestowały nie tylko w hale montażowe, ale w centra B+R" - wskazała.

Jak powiedziała Emilewicz priorytetem dla obu krajów jest też podejście do polityki przemysłowej w Europie, "które będzie wyzwaniem w najbliższych latach dla kolejnej KE".

"Zgodziliśmy się, że dzisiaj powinniśmy się mniej zastanawiać nad konkurowaniem wewnątrz Europy, nad stworzeniem praktyk protekcjonistycznych, nad ograniczeniem wolnego rynku europejskiego, ale raczej nad tym, jak konkurować z rosnącymi potęgami, takimi jak Chiny czy pozostałe państwa azjatyckie" - podkreśliła.

Zdaniem Emilewicz zasoby gospodarki niemieckiej są na tyle duże, że nawet prognozowane spowolnienie gospodarcze nie przeszkodzi w uruchomieniu zapowiedzianych podczas forum inicjatyw.